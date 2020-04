30 abr 2020

Si has leído 'Dune' o has visto la película que David Lynch rodó en 1984, ya sabes de qué va la historia. Si no, igual has estado viendo fotos de Zendaya y Timothée Chalamet paseando en plan emo por un desierto y te preguntas de qué va todo esto. Tranquila, que te lo contamos todo... sobre todo lo que se refiere a Jason Momoa, Oscar Isaac, Javier Bardem, Charlotte Rampling, Rebecca Ferguson y Stellan Skarsgård, estrellas de esta nueva versión de la novela de Frank Herbert.

Paul Atreides (Chalamet), protagonista de 'Dune' pinit

'Dune', la nueva película de Denis Villeneuve ('La llegada', 'Blade Runner 2049'), es un clásico de ciencia ficción, una especie de 'Juego de tronos' del espacio que se desarrolla en un planeta desierto. Tiene como héroe principal a Paul Atreides, hijo adolescente de una noble casa caída en desgracia reconvertido en el mesías de los fremen, una tribu nómada un pelín fanática que cabalga gusanos gigantes y conoce el secreto de la especia melange, la sustancia más codiciada (y adictiva) de la galaxia, que solo se produce en ese planeta. En la trama juegan un papel importante los Harkonnen, jurados enemigos de los Atreides, y las Bene Gesserit, una hermandad de damas con licencia para matar y una misión genética a largo plazo.

Zendaya y Chalamet, amor entre dunas

Dune es una historia religiosa, política y filosófica. Pero también es la crónica de un romance inesperado entre Paul y Chani, una fremen. El duque y la plebeya, el urbanita y la chica del desierto, el chico criado entre lluvias y la adolescente a la que han prohibido llorar para ahorrar agua. La cosa, lo advertimos ya, es de alto voltaje sentimental, y más cuando reúne a dos iconos de la intensidad teen como Zendaya ('Euphoria', 'Spiderman') y Timothée Chalamet ('Llámame por tu nombre', 'Mujercitas').

Duncan Idaho (Jason Momoa), espadachín con pelazo pinit

Filosofía Atreides, versión Momoa

La historia comienza cuando los Atreides viajan a Dune para empezar a gobernar el planeta, sabiendo ya que aquel encargo tiene truco y que se van a ver traicionados. El duque Leto es nada menos que Oscar Isaac (Poe Dameron en Star Wars) y en su séquito se encuentran Josh Brolin (Gurney Halleck) y, sobre todo, nuestro queridísimo Jason Momoa ('Juego de tronos', 'Aquaman') que encarna, esta vez sin su característica barba, al maestro de la esgrima y eterno seductor Duncan Idaho.

Leto (Oscar Isaac) y Jessica (Rebecca Ferguson), patriarcas Atreides pinit

Palabra de Bene Gesserit

La concubina (que no esposa) del duque es Lady Jessica (Rebecca Ferguson), una bene gesserit que ha desobedecido a la misión con la que fue entregada a los Atreides: concebir una hija (sí, las bene gesserit pueden hacer eso) para poder casarla con el primogénito de los Harkonnen y acercarse así a la mezcla genética definitiva que la hermandad busca desde hace generaciones. La bronca que le echa la madre superiora Gaius Helen Mohiam (una siempre fantástica Charlotte Rampling), con amenaza de muerte a su hijo incluida, es de las que no se olvidan.

Liet-Kynes (Sharon Duncan-Brewster), estilo de vida fremen pinit

Javier Bardem y la sabiduría del desierto

Uno de los cambios más comentados de la película respecto al libro es que el personaje de Kynes, el planetólogo fremen, se ha convertido en mujer para la ocasión: Sharon Duncan-Brewster ('Rogue One', 'Years and years').

A los espectadores españoles, además, les hará especial ilusión ver a nuestro Javier Bardem como Stilgar, el líder fremen padre de Chani.

Atreides (en la foto) contra Harkonnen pinit

Territorio Harkonnen: Stellan Skarsgård y los Guardianes de la Galaxia

Los villanos de la historia son los Harkonnen, y muy especialmente su cabeza de familia, el barón Vladimir, encarnado por un siempre pérfido Stellan Skarsgård. Dave Bautista, un actor con experiencia en papeles de asesino sin piedad ('Guardianes de la galaxia') será su brutal sobrino Rabban, y una de las grandes incógnitas de la película es el actor que interpretará al también malvado, pero mucho más guapo primo de Rabban, Feyd Rautha, que en la versión de Lynch era el cantante Sting.