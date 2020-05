5 may 2020

¿Ha tenido que pasar una pandemia para que quedes -vía Zoom o Google Meet- con tu pandilla del colegio? Pues lo mismo les ha pasado a los actores de Melrose Place, El príncipe de Bel Air, Los Goonies y hasta Hospital Central, que ahora que tienen tiempo para pensar les ha entrado la morriña y han quedado para charlar de los viejos tiempos. Pasamos revista a las videollamadas más nostálgicas del cine y la televisión.

1. Melrose place

Sí, Amanda era un mal bicho: Heather Locklear, la actriz que la interpretaba, fue la primera en reconocerlo en el reencuentro online (y solidario) del elenco de este popularísimo culebrón noventero que celebra también el primer año de Heather alejada de las drogas. Hay que confesar, eso sí, que la serie encontró su lugar en el corazón de los espectadores con la llegada de Amanda, la directiva especialista en intrigas empresariales-amorosa y trajes chaqueta. Excepto Doug Savant y Marcia Cross (que coincidieron en 'Mujeres desesperadas'), el grupete no se reunía desde 2012.

2. Los Goonies

Fue una de las películas infantiles más icónicas de los 80 y hace unos días toda la pandilla de los muelles de Goon acudió a la llamada del actor Josh Gad para formar parte del evento Reunited Apart.

Atenta a los que siguen siendo rostros conocidos: Sean Astin, al que hemos visto en 'El señor de los anillos' o 'Stranger things'; Josh Brolin, mucho más maduro en 'No es país para viejos' o 'Vengadores'; o Martha Plimpton, que ha explotado su vis cómica en series como 'Hope' o 'The good wife'; y no te pierdas el momento en que Bocazas (Corey Feldman) repite su épico y amargo monólogo en el pozo de los deseos.

3. Hospital Central

El 30 de abril, Hospital Central abrió por primera vez sus puertas y se convirtió en una de las series más queridas de las televisiones españolas. Para celebrarlo, Jordi Rebellón (el gruñón pero muy sentimental doctor Vilches) ha reunido a parte del (enorme) equipo de actores que vistió bata blanca en alguna de las 20 temporadas de aquel proyecto.

Diana Palazón (Laura), Antonio Zabálburu (Javier) o Fátima Baeza (Esther), entre otros, se han reunido en una llamada grupal para recordar viejos tiempos y compartir anécdotas; por ejemplo, aquella vez que Blanca Portillo interpretó al personaje que tenía que matar al doctor Vilches y estuvo convencida (porque la serie era así de popular) de que la posteridad la recordaría por aquel papel.

4. El príncipe de Bel Air

Si Will Smith nos llama, lo dejamos todo. Y eso es, exactamente, lo que ha hecho el famoso productor, director y actor con el elenco de su primer gran éxito: la serie 'El príncipe de Bel Air'.

Smith los invitó a participar en un episodio de su programa casero en Snapchat, Will from home, y ha habido quórum, desde el flemático mayordomo Geoffrey (Joseph Marcell) hasta el indefinible y bailongo primo Carlton (Alfonso Ribeiro). Solo faltó, por causas de fuerza mayor, el muy querido tío Phil (James Avery, fallecido en 2013), al que todos dedicaron un emocionado recuerdo.