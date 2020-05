13 may 2020

Conell (Paul Mescal) es popular y de familia modesta; Marianne (Daisy Edgar-Jones) es reservada y de clase alta. Y aunque en el instituto no se dirigen la palabra, comparten una extraña amistad clandestina, porque la madre de él limpia la casa de ella. Así empieza 'Gente normal', la serie basada en la novela homónima de Sally Rooney que está fascinando al público anglosajón y que desde aquí pedimos que compre ya alguna plataforma española.

Que no se sepa en el instituto

Producida por Hulu y BBC Three y dirigida por Lenny Abrahamson ('La habitación'): , 'Gente normal' juega con el estereotipo chica de clase alta/chico de clase obrera y la tensión sexual no resuelta, y le añade un twist de feminismo y conciencia de clase (la escritora se confiesa marxista). A fin de cuentas, ¿quién tiene más poder, la chica con dinero o el chico con el patriarcado de su parte?

La serie sigue a Conell y Marianne el el paso del instituto a la Universidad

A este frágil equilibrio de poderes se le añade un constante autoanálisis de los personajes que ha despertado impresiones contrapuestas (no nos expliques lo que puedes mostrarnos, dicen unos; oh, cielos, así me funciona el cerebro a mí también, dicen otros), una estética con tintes de Instagram y una cuidada producción de las escenas de sexo.

La joven autora Sally Rooney, con la portada de 'Gente normal'

Tampoco estorba el hecho de que la novela en la que se basa, ‘Gente normal’ (Literatura Random House), sea uno de esos pocos títulos que la crítica y el público adoran por igual (mientras alguna plataforma se anima a traernos la serie, puedes ir leyéndotela). Su autora, la irlandesa Sally Rooney, se ha convertido en autora de culto con solo 29 años y dos títulos (el otro es 'Conversaciones entre amigos'). La crítica la compara ya con otras genias de la ficción como Lena Dunham y Phoebe Waller-Bridge. Ahí es nada.