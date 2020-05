29 may 2020

Nadie mira de reojo como Eva Green. Tal vez por eso borda los papeles de mujer poderosa y llena de secretos: Sybilla en 'El reino de los cielos', Serafina Pekkala en 'La brújula dorada', Miss Peregrine en la película homónima de Tim Burton y, sobre todo, Vannesa Ives en 'Penny Dreadful', un papel que le ha proporcionado legiones de fans y un trono en el altar de los iconos del cine de terror. Pronto la veremos de nuevo, en un papel a la altura de su expresividad y su halo de misterio: encarnará a la adivina intrigante Lydia Wells en ‘Las luminarias’ (22 de junio), una de las grandes apuestas de HBO para este verano.

Eva Green llevaba un tiempo sin asomarse a la televisión: repitió con Tim Burton en 'Dumbo', se desencasilló del género gótico con su astronauta de 'Próxima' y se atrevió con 'Euphoria' (la película producida por Alicia Vikander, no la serie protagonizada por Zendaya).

Nos preocupamos cuando se estrenó el spin-off de 'Penny Dreadful', 'City of angels', con Natalie Dormer como única dama oscura del reparto. Pero no había razón para inquietarse. El 22 de junio, Eva Green vuelve a la pequeña pantalla con ‘Las luminarias’, una miniserie basada en el best-seller de Eleanor Catton (el premio Man Booker más joven de la historia; lo ganó, por esta novela, con solo 28 años).

'Las luminarias' es un drama de misterio ambientada en la Nueva Zelanda sacudida por la fiebre del oro de 1860. Es una historia de romance, sangre y ambición con paisajes espectaculares, un toque de astrología y un vestuario exquisito. En resumen: la combinación perfecta para una serie de verano. La protagonista, Anna Wetherell (Eve Hewson), es una joven que busca una nueva vida en Nueva Zelanda y que conoce durante el viaje a un joven fascinante, Emery Staines (Himesh Patel). Sin embargo, en el incipiente romance se entromete Lydia (Green), que tiene sus propias ideas sobre el futuro de Anna y un complejo plan para que todo transcurra según sus planes.

Estamos deseando ver a nuestra oscura, poderosa e intrigante Eva mirando de soslayo a la cámara y dedicándole a la ingenua protagonista su particular media sonrisa calculadora. No está mal para la actriz que empezó su carrera con un desnudo frontal para Bernardo Bertolucci (en 'Soñadores', un papel que sus padres y su agente le rogaron que no aceptara), y que continuó como sexualizada chica Bond ('Casino Royale'), antes de abrazar su talento para lo oscuro y lo perturbador. ¿Una curiosidad? Tiene un pequeño vínculo genético con España, ya que desciende, por vía materna, de judíos sefardíes.