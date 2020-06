9 jun 2020

Vuelve el cine en la fase 3. Las salas comienzan su desescalada y cadenas como Cinesa y Yelmo ya han anunciado su reapertura. Aunque este verano 2020 promete ser el de los autocines (distancia social asegurada), películas de estreno esperadísimas como 'Tenet', de Christopher Nolan (en la que veremos también a John David Washington, el hijo de Denzel Washington) bien merecen ser disfrutadas desde una butaca.

¿Cuándo podremos ir al cine?

Todos los cines de las provincias que se encuentren en fase 3 pueden abrir con aforo limitado del 50% y las medidas de seguridad pertinentes; esto es, todos los territorios menos la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Barcelona y su área metropolitana, que se encuentran en fase 2 con aforos permitidos al 30%. Por eso, muchas salas en esos territorios han permanecido cerradas.

¿Cuáles serán las medidas de seguridad de los cines?

El aforo de las salas continúa limitado, garantizando la distancia de seguridad entre personas que no vayan juntas y reduciendo al máximo el cruce de espectadores entre filas. Se fomentará la compra de entradas online y todos los asientos estarán preasignados.

Las sesiones se escalonarán para evitar aglomeraciones, se señalizarán en el suelo las posiciones para guardar cola y la salida de la sala se hará por zonas. Además, es de prever que todas las salas dispongan de gel hidroalcohólico y todos los espectadores deberán acceder con mascarilla, puesto que se trata de un lugar cerrado.

¿Qué cines están abiertos?

Las sucursales de Cinesaabrieron la veda el 8 de junio, y los vecinos de Valencia (Cinesa LUXE Bonaire), Zaragoza (Cinesa Intu Puerto Venecia) y La Coruña (Cinesa As Cancelas). Por su parte, Yelmotiene prevista la reentré el 12 de junio en Vizcaya, Sevilla, Cádiz y sus salas en las islas Canarias.

Kinépolisya ha puesto en marcha la sucursal de Paterna (Valencia), y los Renoir se preparan para abrir puertas este junio: el 12 (Renoir Plaza España, Madrid), el 19 (Renoir Retiro en Madrid y Renoir Floridablanca en Barcelona) y el 26 (Renoir Princesa en Madrid). Los Golemen Navarra se han pasado al autocine hasta el 28 de junio, a la espera de fechas de apertura para sus salas habituales, mientras que el Phenomena Experience, en Barcelona, regresa por todo lo alto el 19 de junio con un programa doble: 'Mad Max: Fury Road' y 'La La Land'.

La cartelera de la desescalada: ¿Qué pelis podremos ver?

No todos los cines han desvelado su oferta, pero se esperan reposiciones de estrenos de los últimos meses que han tenido poco recorrido por la pandemia y, como no, los esperables taquillazos del verano, comenzando por 'Tenet' (17 de julio) o 'Wonder Woman: 1984' (12 de agosto). En Cinesa podrán verse pelis como 'Onward', 'Expediente Warren', 'Parásitos' o la inevitable 'Los Goonies'. Kinépolis ofrece pases de 'Sonic', 'Bad Boys for life' o '1917', mientras que Yelmo anuncia estrenos como 'Matthias&Maxime' (19 de junio) o 'Personal Assistant' (23 de junio) sin asignarles horario todavía.