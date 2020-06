2 jun 2020

John David Washington empezó su carrera con la etiqueta de 'hijo de'. Es inevitable cuando tu padre es Denzel Washington (que se lo digan a otros retoños ilustres, como Scott Eastwood, Zoë Kravitz o Maya Thurman-Hawke) y te estrenas en la interpretación a los treintaytantos, con un papel protagonista en la película más loca de Spike Lee, 'Infiltrado en el KKKLan'. Pero John David se las ha apañado para hacerse un nombre propio, con una adecuada mezcla de logros profesionales y encanto personal, y estamos deseando verle en su próxima aventura: 'Tenet', el último delirio espacio-temporal-onírico de Christopher Nolan que se estrena, pandemia mediante, este verano y tiene todos los papeles para ser el taquillazo de la temporada.

En realidad, caímos rendidas a los pies de John David cuando un entrevistador le preguntó como le afectaba ser el hijo de Denzel Washington y su respuesta fue: “Y de Pauletta Washington”. John David explicó que, cuando sus padres se conocieron, ella era la más conocida de los dos, sobre todo por sus papeles en musicales de Broadway, y que, de hecho, había pagado la cuenta en su primera cita con Denzel porque tenía mucho más dinero que él en aquella época. Pauletta, gran actriz, cantante y pianista, aparcó su carrera para criar a sus hijos (cuatro, de los que él es primogénito), por lo que aquel momento de reivindicación de su hijo nos resultó especialmente conmovedor.

John David Washington pasó del fútbol a la interpretación con la serie 'Ballers'

La interpretación no fue su primera opción profesional. Era jugador profesional de fútbol americano, pero a los 28 años una lesión en el tendón de Aquiles le obligó a abandonar aquel camino. Entonces, el destino le tendió un puente hacia un plan B: recibió una llamada de un agente amigo de la familia, que estaba preparando 'Ballers', una serie para la HBO sobre deportistas profesionales y que había pensado en él.

John David Washington y Adam Driver, extraña pareja en 'Infiltrados en el KKKlan, de Spike Lee

John David logró el papel, la serie cosechó excelentes críticas y todo aquello logró atraer la atención de Spike Lee. Curiosamente, John ya había trabajado para él (de niño hizo de extra en 'Malcolm X', que protagonizaba Denzel). Y cuando fue seleccionado para 'Infiltrados en el KKKlan', junto a Adam Driver, su viaje al estrellato se aceleró.

Robert Pattinson y John David Washington, agentes del destino en 'Tenet', de Christopher Nolan

Este verano lo veremos en 'Tenet', la nueva película de Christopher Nolan, de la que poco podemos contar porque es el secreto mejor guardado de la industria cinematográfica: solo sabemos que Washington encarna a un agente secreto que debe evitar la III Guerra Mundial y que habrá persecuciones, revelaciones sobre cómo funciona el mundo y paradojas espaciotemporales. A su lado, Robert Pattinson (al que pronto veremos, si se llega a rodar, en 'The Batman') y Elizabeth Debicki.

Todo parece indicar que John David Washington está a punto de convertirse en la próxima gran estrella de Hollywood. Su siguiente película, 'Born to be murdered', con Alicia Vikander como coprotagonista, ya está en posproducción, y no descartamos que, dentro de unos años, hablemos de Denzel como del padre de John David... y el marido de Pauletta, por supuesto.