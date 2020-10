5 oct 2020

Olvídate de Fortnite, de los vídeos de TikTok y del breve reinado de Fall Guys: el entretenimiento viral del momento es el videojuego Among us, una especie de Cluedo multijugador con gráficos coloristas y sencillos ambientado en una nave espacial. Los participantes (de cuatro a 10) pueden ganar el juego completando distintas tareas en las diferentes salas de la nave, pero (y aquí está el turrón), uno o dos de ellos han sido elegidos secretamente como impostores, que para vencer deben asesinar a todos los demás. El resultado es una dinámica de juego profundamente adictiva que se está llevando de calle a los niños (y a los mayores): ya suma más de 100 millones de descargas y es líder absoluto de visionados en la videoplataforma para gamers Twich.

Si de pequeño jugaste al asesino con una baraja de cartas ya conoces el encanto del juego: hay un homicida entre nosotros (o, mejor aún, tú eres ese asesino) y, o bien consigue mataros a todos, o bien alguien lo descubre y gana la partida. El suspense, por supuesto, engancha (¿por qué el jugador x no parece estar completando ninguna misión en la nave?; ¿por qué ha dado ese rodeo tan raro para llegar a la sala z?; ¿por qué parece tan interesado en quedarse a solas conmigo?). Los impostores pueden sabotear la nave para crear el caos y usar los conductos de ventilación para huir. Cada cierto tiempo, y siempre que un jugador es asesinado, todos los participantes pueden reunirse y votar un culpable, que es eyectado de la nave... y solo después la máquina te informa de si era un impostor o no. Ya sabes, en el espacio nadie puede oír tus gritos.

Video: Videojuegos que echamos de menos, antes del boom de Among Us innersloth

La clave de su poder adictivo está en la tensión que crea el no saber en quién puedes confiar mientras a tu alrededor aumentan los cadáveres; y, confesémoslo, en la posibilidad de dar pie a algunos de nuestros peores instintos, asesinando o acusando sin pelos en la lengua. Pero la adicción no es la única clave de su éxito. También es un videojuego mucho más apreciado por los padres. Para para ganar hace falta una mezcla de pensamiento estratégico, dotes detectivescas y trabajo en equipo. Sus gráficos vintage tienen un encanto indudable, los controles son muy sencillos, resulta muy fácil de aprender a jugar y es gratis. También se ha registrado un número importante de niñas jugadoras, algo que no sucede en otros videojuegos online. Y además, existen salas de juego privadas para que los menores compitan solo en un círculo predeterminado de conocidos y, aunque el asesinato forme parte integral del juego, se produce de una manera mucho menos realista y sangrienta que en otros videojuegos virales.

Among us nació en 2018 y ha ido ganando popularidad en Twich, pero ha sido en las últimas semanas cuando se ha convertido en un fenómeno y ha llenado de memes las redes sociales. Sus desarrolladores, la empresa InnerSloth, han abandonado la secuela que estaban preparando para concentrarse en mejorar el juego y apuntalar su éxito. Celebrities como el Kun Agüero o Julius Bjornsson (Ser Gregor, de Juego de tronos) ya están enganchados (habrá más). De hecho, ¿por qué deberían disfrutarlo solo los niños? ¿Alguien se apunta a una tarde de asesinar amiguetes?