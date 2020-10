22 oct 2020

Sin dejar el cine de lado, Nicole Kidman se ha convertido en un rostro que, para los espectadores, ya es habitual de la pequeña pantalla. Y tras su trabajo en ‘Top of the lake’ y ‘Big Little Lies’ también es un valor seguro para los creadores y cadenas que confían en ella para interpretar personajes que sufren y afrontan momentos difíciles en su vida. Una lista que el domingo sumará una nueva producción con ‘The Undoing’, la nueva serie de HBO que protagoniza junto al actor británico Hugh Grant.

Ambos encarnan a Jonathan y Grace Fraser, un matrimonio que vive en una bonita casa en Nueva York con su hijo Henry. Él es un respetado oncólogo infantil, ella es una terapeuta que disfruta con su trabajo y mientras viven el mejor momento de su matrimonio se esfuerzan por que a su hijo no le falte de nada.

Grant y Kidman en una secuencia de 'The Undoing'.

Además de su familia y su trabajo, Grace también tiene tiempo de colaborar en los eventos del exclusivo colegio al que acude Henry. El último de ellos, una recaudación de fondos en la que se darán cita algunas de las familias más poderosas de la ciudad. Pero también la joven Elena Alves, una madre de dos niños que vive en Harlem y con la que Grace se entiende muy bien desde el momento en el que se conocen.

Sin embargo, tras lo que parecía una fiesta exitosa, el destino le aguarda al personaje de Kidman un torrente de cambios en su vida que tendrá que afrontar sin pensarlo. La madre de un compañero del colegio de Henry ha sido brutalmente asesinada y Jonathan ha desaparecido.

El ritual de belleza de Grace Fraser para afrontar las sorpresas que te da la vida.

En apenas unas horas, la perfecta existencia de Grace se ve trastocada por las incógnitas que han dejado la marcha de su marido, por las dudas de las familias que acuden al colegio, por la prensa que se ha apostado en la entrada del centro en busca de testimonios con los que alimentar el nuevo crimen estrella de la ciudad. Cambios que amenazan con destruir todos sus planes de futuro pero que también le obligarán a mirar con otros ojos su pasado.

Junto a Kidman y Grant, en el reparto de ‘The Undoing’ encontramos otros nombres conocidos del mundo de la interpretación. El veterano Donald Sutherland encarna al padre de Grace, Franklin Reinhardt, mientras que Lily Rabe, a la que hemos visto en ‘American Horror Story’ se pone en la piel de la abogada y amiga de la protagonista Sylvia Steinetz. Además Edgar Ramírez, que encarnó a Gianni Versace en ‘American Crime Story’ será el detective Joe Mendoza, uno de los encargados de la investigación del crimen de Elena.

Grant y Kidman en otro momento de 'The Undoing'.

Susanne Bier, ganadora del Oscar y el Globo de Oro con la película de habla no inglesa ‘En un mundo mejor’ y el Emmy con la miniserie ‘El infiltrado’, es la encargada de dirigir esta producción compuesta por seis episodios, que se emitirán semanalmente. Por su parte, el reputado David E. Kelley, creador de ‘Boston Legal’, ‘Ally McBeal’ y ‘Big Little Lies’ entre otras, es el responsable de la adaptación de ‘Tu ya lo sabías’, el libro de Jean Hanff Korelitz en el que se basa la producción.

Una pareja creativa a la que le acompaña el éxito y el buen hacer y en la que Nicole Kidman pone la guinda al pastel de una adictiva historia en la que inesperados descubrimientos te mantienen pegada a la pantalla. Porque, en televisión, las vidas idílicas siempre vienen acompañadas de un sinfín de sorpresas.