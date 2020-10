31 oct 2020 Carmen MATEOS, Teresa GRAU y diana matilla

Sábado (¿aún se puede decir sabadete en estas circunstancias?), la noche más terrorífica de la semana, es además hoy 31 de octubre, la noche de Halloween. Hoy sí: los fantasmas de tus ex, esa amiga que no quieres volver a ver ni en pintura o incluso, ese ligue que desapareció abducido por los ovnis, aparecerán de forma mágica, casi ancestral, ante el llamado 'truco o trato'; conjuro que podría hacer despertar a cualquier momia (desde aquí pedimos mesura con los hallazgos a lo Indiana Jones, no estamos para más disgustos este año) pero que en la práctica, solo genera ansiedad por los ultraprocesados con envoltorios de calabaza. Si pensabas que 2020 no iba a hacer de las suyas con su energía cósmica más fatal en la noche de las criaturas paranormales, estabas equivocado.

Este 31 de octubre coincide con la segunda luna llena del mes, pero no cualquier luna. La magia de la Luna Azul se ceñirá sobre todos nosotros al caer el sol, hecho (esperemos que no fatídico) que no volverá a ocurrir hasta dentro de 19 años:2039. Quién sabe si a este ritmo, volveremos a verlo, por eso... ¡CUIDADO! No es una velada cualquiera: prepara tus cuarzos, tus amuletos y ponlos donde la luz de la luna los recargue... es el momento de pedir deseos (que no milagros, que nos conocemos). Déjate llevar por la Luna Azul, su poder curativo y reencuéntrate con todo aquello que ya no te hace feliz para dejarlo ir. Aprovecha la magia en el ambiente y sobre todo, piensa en ese deseo cuando el fantasma de tu ex, invocado por las brujas, se aparezca ante ti en forma de WhatsApp: coge tu cuarzo rosa y 'make a wish': que ese espíritu encuentre la luz blanca y te deje descansar al fin.

PD: también podemos pedir un resultado favorable en las elecciones de EE.UU, se celebran en tres días.

ARIES [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]: Tenemos a Marte en Aries y a Venus en Libra; los amantes mitológicos se sitúan fuertes en sus respectivos signos. Y eso, entre otras cosas, nos dice que te encuentras en una posición muy propicia para disfrutar de los escarceos amorosos (pero cuidado, como dice la canción 'pasado pisado'). Como nativa de Aries, te toca tomar la iniciativa, querida lectora. Pero con cabeza: que el 'truco o trato' no nuble tus decisiones.

TAURO [DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]: Esta Luna llena en tu signo, haciendo conjunción con Urano, podría llevarte a hacer alguna locura (repetimos: pero no con más de 6 personas). Si insistes en quedarte dentro de tus cauces habituales, te saldrás por las costuras... como si fueras un suflé. Haz algo que no hayas hecho nunca. ¡Desmóldate! Y vístete de bruja. Es la única noche del año en la que nadie va ajuzgar tu atuendo. Eso sí, como Cenicienta: en casa a las 12.

GÉMINIS [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]: la Luna y Venus te ponen romántica y aumentan tu talento para la comunicación, ese que posees de forma innata. ¿Hay alguien a quien quieras llevarte al huerto? Pues ten en cuenta que eso está hecho. Aunque, precaución: si llevas mcuho tiempo sin ver a tu ligue... gel de manos y mascarilla. Siempre.

CÁNCER [DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]: Esta semana estarás un poco como las mareas, especialmente sensible y un tanto voluble. Si cambias de idea y de estado de ánimo cada cinco minutos, no te alteres mucho, que se trata del influjo de la Luna. Déjate arrullar por tu hada chicle y descansa, sobre todo si Instagram es lo que te genera esa ansiedad de vivir. Nadie te echará de menos si desconectas del mundo 2.0 durante unos días.

LEO [DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]: Tendrás que poner en la balanza algunas decisiones respecto a qué deberías dedicar tu tiempo y tu energía. De momento, hay al menos dos asuntos que requieren de tu atención, así que tendrás que buscar un equilibrio entre ambos. ¿Juicio salomónico? Quizá, pero sin susto ni muerte. Consejo para empezar bien la semana: siempre, prioriza tu bienestar.

VIRGO [DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]: Las posiciones planetarias para tu signo son favorables a la hora de avanzar en algunos asuntos, lo que no quiere decir que el trance te dé para pararte y comer patatas fritas. Son planetas muy fuertes los que te afectan en esta semana. Pon mucha atención, porque manejas material inflamable: la toma de decisiones tendrá que ser firme pero meditada, nada de firmar sin leer primero la letra pequeña que nos conocemos, Virgo.

LIBRA [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]: Venus y Mercurio están en tu signo, lo que se traduce en encanto para conquistar batallas con sonrisas y buenas razones. Ese es el regalo de esta semana para ti, en la que además tienes los biorritmos mentales en estado de gracia. Esta semana, nada de 'chows': relájate con una peli ligera y palomitas mientras cantas 'no quiero más dramas en mi vida", esos sí, nada de lanzarte al pelirrojo de Alaska en sus años mozos para un cambio de look. Te avisamos.

ESCORPIO [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]: El retorno del Sol a tu signo te recuerda que eres un laboratorio dotado con las condiciones ideales para poder transformar lo que te propongas. Eso es hacer magia. Pero tú no la hagas de momento, ¡ni te hagas trampas a ti mismo! No dejes tu poder alquímico en manos de nadie, sobre todo de esa persona tóxica que llevas tiempo odiándo en la lejanía. Olvida eso de: los amigos cerca y los enemigos, más. 'Pa fuera lo malo' y saldrás renovada del sorpasso.

SAGITARIO [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]: La Luna llena de esta semana trae novedades para ti en el ámbito de la salud. Podrías experimentar algún síntoma o molestia que no tengas aún bien ubicada, pero también sentir una súbita mejoría en alguna de tus antiguas dolencias. Si se te rebelan los aparatos electrónicos, ten paciencia porque los influjos de Mercurio retrógrado siguen en el ambiente. ¿Para el dolor de espalda? Xuan Lan en vena, la mejor profesora de Yoga de YouTube.

CAPRICORNIO [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]: “Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda...”. Quizá sea bueno mirar al cielo cuando los planetas lentos y pesados se instalan en un signo, porque eso es lo que ocurre durante esta semana. Crisis es igual a oportunidad. Sé proactiva. Todo pasa, pero también todo llega. Diario en mano apunta lo que quieres onseguir. Tendrás mejor karma la semana que viene si te refugias en tus seres queridos (y Netflix).

ACUARIO [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]: Esta semana, la Luna trae sorpresas para todos; en tu caso, en lo que tiene que ver con la familia. ¿Podría ser un familiar que desapareció y vuelve con el pelo teñido de verde? ¡Abrázalo fuerte, que no destiñe! Es posible que seas tú quien necesite volar ahora: pero no muy alto. Imagínate como un colibrí: grácil, rápido y elegante. Así es como describió Meryl Streep a Reese Witherspoon, ¿tendrás madera de actriz?

PISCIS [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]: En general, tienes muy buenos aspectos planetarios en estos días, y eso quiere decir que no te vas a encontrar con obstáculos para lo que gustes bordar (ALARMA: si ese kit de costurera principiante aún no ha llegado, lo hará: Amazon nunca falla) o abordar. Tu poliédrico talento está en racha. Con lo escurridizo que es Piscis, ¿quién dijo miedo?