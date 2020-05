30 abr 2020

En la redacción (o mejor dicho, desde el salón, algunos días hasta en pijama: si estás igual que nosotras, he aquí los pijamas con los que luego podrás salir a la calle) los días se suceden entre artículos, cadenas de mails, a veces interminables y consejos para llevar algo mejor el confinamiento. Lo cierto es que las redactoras de Mujerhoy.com somos muy diferentes: apasionadas de la moda, del fitness, locas por la literatura... cada una desempañamos un rol, pero todas, y cuando digo todas, es TODAS, hemos caído rendidas a las redes Xuan Lan, la profesora de yoga más famosa de Internet en las últimas semanas. Todo el mundo habla de ella, lee sus libros, sigue sus directos de Instagram y practica yoga en cualquier parte de la casa con sus vídeos en YouTube. Pero... ¿por qué?





VER 6 FOTOS Posturas de yoga que todo principiante debería conocer

En mi caso (y en el de prácticamente todo el mundo al que le he preguntado), Xuan Lan llegó a mi vida por casualidad (y no ha podido pasarme algo mejor durante el confinamiento, palabrita). Hacía varios meses que me había aficionado al yoga y cuando descubrí que la estancia en casa de mis padres se convertiría en algo más que en unas simples vacaciones en la costa cuando se instauró el estado de alarma, me puse manos a la obra para encontrar una plataforma a través de cual pudiera seguir haciendo yoga. Primero probé la aplicación DownDog (que recomiendo fervientemente y que es gratis hasta nuevo aviso), pero un amigo me recomendó, como si la vida le fuera en ello, la cuenta de YouTube de Xuan Lan. Ahora entiendo por qué. Es la mejor medicina para combatir el estrés y la ansiedad durante y después de la cuarentena .

En su canal hay cientos de prácticas, cada una, con una finalidad. Si eres primerizo, comenzarás a hacer yoga de forma fácil, y si ya tienes un nivel bastante avanzado, seguirás con tus clases, tú eliges la dificultad. La clave de sus sesiones es la sencillez: cualquiera puede hacerlas (eso sí, deben de adecuarse a tu experiencia) y al terminar, te sentirás estirado, relajado y tus labios dibujarán una sonrisa. Algo difícil en las últimas semanas. Según la propia Xuan Lan, ella hace yoga para todos, "Me preguntan a menudo qué tipo de yoga enseño, lo defino como un yoga dinámico para gente urbana, activa, que necesita desconectar de su rutina y reconectar consigo misma", explica la gurú de esta práctica milenaria (ojalá nosotras acabemos la cuarentena siendo gurús de algo; proponemos, gurús de la queja).

¿Cómo consigue llegar a su público esta vietnamita que se crió en París? Ella misma lo aclara, "Difundo la enseñanza del yoga de manera fácil y accesible para todos a través de clases presenciales, conferencias, eventos multitudinarios, vídeos en mi canal YouTube, artículos en mi blog y en mis redes sociales (@xuanlanyoga). Mi objetivo es llevar el yoga al mayor número de personas posible para que haya más amor dentro de cada uno y armonía entre todos", escribe en su página web.

El secreto de la popularidad de Xuan Lan reside en el boca a boca. Todo el mundo la recomienda en Instagram, (incluso Laura Escanes sigue sus rutinas) y por mensajes de WhatsApp, algo muy curioso si tenemos en cuenta de hay miles de tutoriales en Internet para hacer yoga. Pero ninguno es como los suyos: ella es como esa profesora de yoga paciente que te indica cómo hacer las posturas de forma suave, sin reproches, mientras que tú estás contorsionada en el suelo de una forma muy poco digna. Es como si se colara en el salón de casa a dar la clase de las 19.00h; es extraño, pero sientes que está ahí contigo, guiándote. Y ahí está el quid de la cuestión, en su cercanía. Algo que no tienen muchos otros tutoriales de yoga online.

Aunque su éxito no es ninguna novedad si siempre has sido un yogui empedernido o si eres fan incondicional de Operación Triunfo, ya que Xuan fue la primera profesora de yoga de la Academia en su edición de 2017. Xuan, (como la llaman sus amigos y que significa Orquídea de Primavera en vietnamita), dejó su vida estable con un empleo en marketing y en banca para dedicarse a la enseñanza del yoga y el bienestar, una decisión de la que no se arriepiente. Lo curioso de esta historia, es que ella comenzó a practicar esta disciplina como todas nosotras, "El yoga entró en mi vida por casualidad hace 18 años cuando vivía en Nueva York, lo practicaba como un hobby después del trabajo. Fue en Barcelona cuando desarrollé y profundicé mi práctica y descubrí luego mi pasión y vocación por esta disciplina", cuenta.

Video: Posturas de yoga con las que combatir la celulitis

En 2012 fue una de las fundadores del llamado 'Free yoga', en España, un tipo de yoga al aire libre en clases multitudinarias que se ha convertido en todo un éxito hasta la fecha. En 2016 publicó 'Mi diario de yoga', un plan de cuatro semanas para introducir al lector en el yoga diario (de venta en Amazon) y el año pasado lanzó, 'Yoga para mi bienestar' (de venta en Amazon) un libro con recetas donde explica cómo ha sido su viaje hacia el equilibrio, junto a prácticas de yoga disponibles en su canal de YouTube.

Si no la conocías, ya no tienes excusa: pon a Xuan Lan en tu vida, no solo harás ejercicio, sino que pondrás en equilibrio tu mente.

En la redacción ya escribimos Namasté al final de los correos. ¿A qué esperas?