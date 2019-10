30 oct 2019

A veces pensaríamos que ya lo hemos visto todo en cuanto a las nuevas maneras de terminar las relaciones amorosas. El famoso ghosting, la cruel tendencia en la que un miembro de la pareja sin previo aviso, deja de contestar tus mensajes de texto y tus llamadas. Simplemente desaparece de tu vida sin dar ningún tipo de explicación, ya nos parecía terrible, pero aunque no lo creas hemos encontrado una situación mucho peor. Se llama zombing y te contaremos de qué se trata.

En está pequeña guía explicaremos desde qué es, cómo detectar los signos, hasta cómo manejarlo cuando sucede.

¿Qué es hacer un zombie?

"Zombing es cuando quién te hizo un ghosting regresa del más allá y reaparece sin explicación alguna enviándote un DM o un mensaje por WhatsApp".

Qué hacer si te están haciendo un zombing

"Puede ser una sensación confusa: ¿cómo puede ser posible que desaparezcan tan repentinamente y luego envíen un mensaje de Oye, ¿Qué tal?". No hace falta recalcar que las personas que son zombies no muestran ningún signo de arrepentimiento, e incluso no creen que estén haciendo nada malo; ellos solo están reaccionando a sus caprichos".

Entonces, ¿qué puedes hacer para alejar a estos espíritus malignos? "Si estás buscando una relación seria y comprometida, o solo una donde haya respeto no caigas en este círculo tóxico. Recuerda que las personas que son dignas de una relación no te dejan confundida, y se comportan de manera consistente.

Por otro lado olvídate de exigirles una respuesta acerca de su comportamiento. "No les pidas una explicación, es poco probable que obtengas una buena. En lugar de eso, es mejor que ignores su mensaje y sigas con tu vida.