14 nov 2020

Acompáñame (no hablo de la canción de Rocío Dúrcal y Enrique Guzmán, sino de otra mucho mejor para las circunstancias) y canta a pleno pulmón, "Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón, no sé luchar contra el amor... siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia". ¿Lo has hecho? Bien, ahora podemos empezar.

No se trata de ningún conjuro (para eso tendremos que esperar a la semana que viene), pero sí de un cántico que repito, una y otra vez cuando llego a las puertas del supermercado (primero me desinfecto las manos, of course) y veo el chocolate, los polvorones y el turrón de Navidad. Solo un dato: como me (¡¿nos!?) confinen de nuevo con turrón en casa, eso sí que va a ser el acabose. Ni Patry Jordán con sus vídeos de YouTube va a poder solucionar semejante tragedia. Si te estás comportando un poco como el Grinch, la Navidad te horroriza, paseas por Madrid y miras las luces apagadas en Cibeles con cierta impresión pero a la vez hastío, no hay duda: no te hacen nada de ilusión las fiestas. No te sulfures, no pasa nada: los efectos de Mercurio retrógrado siguen ejerciendo poder sobre ti.

Es más, si creías que las preguntas de Nochebuena del estilo "¿Y el novio para cuándo? ¿Aún sigues soltera? ¿Seguro que no eres demasiado exigente?" iban a quedar en un segundo plano, estabas equivocada. Era demasiado bonito para ser verdad. Pareciera que una pandemia sería suficiente para cambiar la dinámica, pero no. Cuñados always will be cuñados y no lo digo yo y mi alma de bruja, sino los astros. Que están tan revolucionados como las ofertas del Black Friday al pensar en cómo se harán grupos de seis el 24 de diciembre en las familias grandes. ¿Lo echamos a suertes? ¿Deciden las madres?

¿Crees que es pronto para hablar de Navidad? Demasiado tarde... estamos en noviembre. Las quejas, a Mariah.

ARIES: [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Esta semana deberías retomar algunos de esos asuntos que últimamente tenías un poco parados o ralentizados. Marte recupera su acción y va a poner en tus manos todas las condiciones adecuadas para que consigas avanzar en ellos. Si te toca salir por algo a la palestra, será vox populi.

Haznos caso... aunque no te quites el pijama con la excusa del athleisure y de la nueva normalidad (que por cierto, si estás en el mood: ahí van los más bonitos), la vida sigue. Y sí: para salir a la palestra tienes que sacar los vaqueros del armario.

TAURO: [DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Los asuntos de pareja o compartidos cobran protagonismo en estos días. Esa persona con la que discutes será especialmente importante por algún motivo. Quizá necesite de tu serenidad emocional. Al menos, no le leas la cartilla esta semana.

Haznos caso... pero tampoco dejes que te griten. Eso de "quienes se pelean se desean" hace tiempo que ya no se lleva. Disclaimer: unas buenas voces pueden ser el pasatiempo favorito de un sábado tarde, con bien de reproches del pasado y amores de los ochenta, pero eso sí: con reconciliación.

GÉMINIS: [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

Si llevas un tiempo pensando poner orden en algún asunto doméstico, remángate y ponte a ello. Puedes encontrar cosas que pensabas que habían desaparecido como por arte de magia... pero no, allí siguen. Si es un asunto de salud, empieza por depurarte.

Haznos caso... un buen detox de zumos verdes prensados, que no batidos (dale las gracias a Gwyneth Paltrow y Goop por tanta sabiduría) y una buena limpieza de armario en todos los sentidos harán maravillas por ti.

CÁNCER: [DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

Esta Luna nueva en Escorpio es muy buena para la pasión. En tu caso, también para el amor, lo cual no siempre coincide. La combinación de ambas cosas pintará en tu cara una sonrisa que envidiará la Gioconda. Y si te preguntan por tal portento, ya sabes, sonríe.

Haznos caso... pero debajo de la mascarilla. Nada en contra de que te comportes como un bon vivant con falda (y a lo loco), pero cuidado. Que el virus sigue al acecho. Si quieres pasión y amor, un 2x1 en toda regla: búscalo en un solo ser, ente, alma. Ahora es momento de centrarse en un único proyecto, quién sabe: puede ser el amor de tu vida en el mes de noviembre.

LEO: [DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

Tu hogar va a cobrar bastante importancia durante esta semana. Ha llegado el momento de renovar su energía. Es posible que se hayan quedado pegadas a las paredes cosas que pasaron y la dejaron repleta de malas vibraciones. Nada mejor que una limpieza a fondo... y un sahumerio.

Haznos caso... velitas, fregona con bien de lejía y algún chollo de Zara Home que otro te ayudarán a sentirte dueña y señora de tu casa. Si desde que comenzó la pandemia dices cosas como "ay que ver, qué cara está la comida", "estoy pensando en comprarme una freídora de aire" o "a mí no me afecta el toque de queda", te lo dicen los astros: te has convertido en una maruja millennial.

LIBRA: [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Con Venus apoyando tu natural talante conciliador, puedes tener ahora una ocasión de usarlo para apaciguar algunas aguas, ya sean las tuyas o las de algún alma alterada por las actuales circunstancias circundantes. Atrévete a ser un poco menos políticamente correcta.

Haznos caso... y grita a quien tengas que gritar. Saca la cabeza por la ventana y "AHHHHHHHHHHHHHHHHHH", no hay mejor terapia de choque para respirar y alejar a los malos espíritus. Lo que opinen los demás, está de más, como decía Mecano.

VIRGO: [DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Los hermanos, los vecinos, el entorno... algún problema que quedó larvado o irresuelto te pide audiencia en estos días. Pon las condiciones adecuadas para que se produzca un buen diálogo, y que el discernimiento te acompañe. Y también esa dosis de humildad que te adorna.

Haznos caso... los fantasmas del pasado reaparecerán. Pero está en tu mano ayudarles a encontrar su camino o que se quedan merodeando por ahí eternamente. Lo mismo con tu ex.

ESCORPIO: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

El Sol y la Luna se encuentran en tu signo durante esta semana, haciendo gala de un misterio y un hechizo que no tiene igual. La oscuridad de las noches de Luna nueva resalta aún más tu magnetismo y tu poder femenino. Serás la reina de la noche... ¡si el tiempo lo permite!

Haznos caso... aunque solo hasta las 12, Cenicienta. Aprovecha la magia del Sol y la Luna en Escorpio y... sube al coche, reina de la noche. Puede que conozcas a alguien tan especial como tú.

SAGITARIO: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Te encuentras en un momento muy apto para poner en marcha todo lo que te propongas. El Sol, la Luna y Marte apadrinan tus proyectos y ponen un poco de fertilizante en las acciones que emprendas. ¡Que sea para bien! Eso sí, antes de mover cha, sopesa primero la jugada.

Haznos caso... los nuevos proyectos que tienes en mente necesitan de tu atención. Mimo, cuidado y algo de chocolate para centrar tus ideas serán el plan perfecto de sábado.

CAPRICORNIO: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

La Luna joven trae fuerza para que crezcan esos brotes que ya están empujando desde el sustrato más profundo. Lo aparente puede ser algo deprimente si no consigues ver más allá de lo que resulta obvio. Tienes un punto alquímico maravilloso. ¡Hazte maga!

Haznos caso... y carga tus piedras con energía positiva antes de ponerte en modo 'Hocus Pocus' total. Ser bruja siempre te pegó, pero no te olvides de que hay cosas a las que no les hace falta magia. Ya la tienen.

ACUARIO: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Tu visión y tu idealismo van a mostrarse a prueba de bombas. Pero también podrías estar perdiéndote en el mar de los acontecimientos, dejándote arrastrar por alguna de las mil conspiraciones en boga. Un poquitín de realismo tampoco sobraría, si así fuera.

Haznos caso... una buena dosis de realidad, aunque duela, siempre será bienvenida. No obstante, sé buena contigo misma, suficiente cuento de ciencia ficción tenemos de puertas para afuera.

PISCIS: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

El trígono del Sol y Neptuno es un salvoconducto para alcanzar el éxito. La fuerza de tus emociones, tu enchufe con las musas y tu plasticidad pueden hacer que brilles como una estrella... de mar, por supuesto. Piensa que no hay nada más aburrido que la perfección.

Haznos caso... lo de la estrella de mar está bien, pero no en todos los ámbitos. Recuerda que hay uno muy específico donde puedes olvidarte de la hecatombe mundial, así que aprovecha. Que el delirio del amor no se practica todos los días.