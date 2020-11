25 nov 2020

Diana y Joel son una joven pareja que están celebrando algo y para ello deciden pasar una calurosa noche cenando junto a la piscina. Tras un comienzo en el que parece evidente lo mucho que se quieren, los mensajes que llegan al móvil de ella empiezan a despertar sus dudas, y con ellas sus celos.

Este es el punto de partida del corto ‘Lo de aquella noche’ que Cosmo estrenará esta noche a las 22h. en todos sus soportes y estará disponible en el servicio bajo demanda de todos los operadores de pago tras su emisión. Un relato escrito y dirigido por Inés Pintor y Pablo Santidrián, responsables de la productora La breve historia, que colaboran de nuevo con la campaña que organiza el canal con motivo del Día Internacional contra la violencia de género.

Protagonizado por Claudia Traisac y Javier Morgade este es el tercer corto consecutivo producido por Cosmo forma parte de la extensa campaña de concienciación y divulgación contra la violencia de género del canal y pretende concienciar sobre la manipulación psicológica en las relaciones.

Para conseguirlo ‘Lo de aquella noche’ utiliza un juego de diálogos entre lo que los protagonistas piensan y lo que dicen de verdad para, según comentó Pintor en la presentación del corto a la prensa, “tener una doble narrativa, para mostrar lo que se consigue verbalizar y lo que está pasando debajo, bajo la superficie”. Una metáfora que se completa con la localización de la historia, que transcurre en una piscina.

Alberto Lafuente, director de comunicación, marketing y On Air de Cosmo, explicó en el evento multimedia que “en tiempos de redes sociales y de móviles se han llegado a normalizar ciertas situaciones de manipulación y de maltrato psicológico que muchas veces los jóvenes no saben diferenciar. Y precisamente hablando de este tipo de situaciones normalizadas este año queríamos llegar a un público mucho más joven con la producción de este cortometraje.”

Claudia Traisac, que interpreta a Diana, explicó que sintió que “era muy importante contar esta historia” después de leer el guion junto a dos de sus amigas y tener “un momento de emocionarnos y de contarnos momentos en los que hemos podido sentirnos así en nuestra vida”. Por su parte Javier comentó para la campaña promocional del canal que “es muy importante que veamos estos errores que aún a día de hoy se cometen para que en un futuro formen parte de la educación que damos a los más pequeños y esto pueda ir avanzando y demos un paso más.”

La elección temática del corto, la violación dentro de la pareja, viene dada por la producción de la edición anterior, que según Inés Pintor le sirvió para “conocer experiencias cercanas que me contaron que les había pasado. Es algo muy complicado reconocer que te está pasando esto en lo que debería ser tu zona de confort”.

Cada siete horas, una mujer es violada en España y más de trescientas mil lo son en todo el mundo cada año. Y estos datos no recogen las denuncias no formuladas. En muchas ocasiones, la violencia sexual que sufren las mujeres por parte de sus parejas, familiares, amigos o conocidos es invisible: no se denuncia.