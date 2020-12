19 dic 2020

En 2015, cuando se anunció que Patty Jenkins (California, 1971) dirigiría Wonder Woman, el adjetivo más utilizado fue “riesgo”: ¿una película de superhéroes con protagonista femenina, una mujer tras la cámara y un presupuesto de más de 100 millones de dólares (cifra que solo tres directoras antes habían superado)? La jugada, sin embargo, salió redonda: Wonder Woman es la tercera película más taquillera del universo DC, y lo ha logrado con un presupuesto bastante menor que las dos primeras, Aquaman y Batman vs Superman. Es más: su éxito trascendió lo puramente cinematográfico. Estrenada en 2017, el año del #MeToo, se convirtió en reivindicación de lo que las mujeres pueden hacer cuando se les da la oportunidad, y abrió la puerta a otras protagonistas y directoras. “Es una locura que la gente se cuestionara si una película con una mujer al frente podía hacer dinero –recuerda Jenkins–. Claro que podía. Me ha encantado ser parte del proceso que lo demuestra”. Precisamente, acaba de dar un paso de gigante en ese proceso: Disney le ha confiado su proyecto estrella, la película Rogue Squadron: será el primer largometraje de la franquicia Star Wars dirigido por una mujer.

Retorno a Themyscira

Wonder Woman 1984, la segunda parte de aquella aventura iniciática, protagonizada también por Gal Gadot, acaba de llegar a los cines tras diversos retrasos pandémicos. Y en esta ocasión, Patty no era la directora cuestionable de una película de riesgo, sino la chica de oro que había recaudado 678 millones de euros en dicho proyecto. “En Wonder Woman, la gente no tenía muy claro lo que yo estaba haciendo, y si funcionaría o no. Hubo preguntas, y yo también me hacía esas preguntas. Esta vez, he tenido todo el control para hacer la historia que tenía en mente”. Eso no significa que haya sido un trabajo fácil. “La primera película fue muy divertida, todo descubrimiento y búsqueda del tono perfecto. En esta, subimos la apuesta. Y fue un trabajo a la vez muy cómodo, porque ya había hecho algo similar con un equipo parecido, y muy duro, porque era más ambicioso”. Wonder Woman 1984 salta de la Primera Guerra Mundial a los Estados Unidos de los años 80, adopta un tono más ligero y recupera a dos villanos clásicos del cómic: Maxwell Lord, interpretado por Pedro Pascal (“un villano estilo Superman, que te cae un poco bien”) y Cheetah, encarnada por Kristen Wiig (“una mujer TAN divertida”).

No es casual que Jenkins haya elegido los años 80, la de su propia niñez, cuando se enamoró del género de superhéroes en un episodio que relata a menudo: a los siete años, poco después de la muerte de su padre, fue al cine a ver Superman. Y mientras el resto de los espectadores aplaudían las hazañas del hombre de acero y comían palomitas, ella lloraba por el extraterrestre que también se había quedado huérfano y aun así se había convertido en alguien admirable. “Las películas de superhéroes siempre son metáforas de otras cosas. Por eso me encanta hacerlas”, dice. De su infancia conserva también una conexión sentimental con el mundo de las fuerzas aéreas: su padre, piloto militar, murió durante unas maniobras de la OTAN. Hace años, Jenkins quiso hacer una película sobre otro piloto, Chuck Yeager; Steve Trevor (Chris Pine), el compañero de fatigas de Wonder Woman, pertenece a la fuerza aérea; y los protagonistas de Rogue Squadron, su proyecto Star Wars, también son pilotos, aunque su ámbito de actuación sea una galaxia muy muy lejana.

La clave está en Almodóvar

Unos años después, su obsesión por los superhéroes se combinó con otra igualmente extravagante: el cine de Pedro Almodóvar: “Fue uno de mis primeros directores favoritos –dice–. Con 12 o 13 años, buscaba sus películas en VHS en tiendas alternativas y las veía una y otra vez. Me ha influido mucho su forma de hacer películas que son devastadoras pero no lo parecen, que mezclan comedia con una profunda emoción”. Jenkins escribió y dirigió un corto sobre un ama de casa almodovariana que adquiere superpoderes. El corto, Velocity rules, llamó la atención del productor Brad Wyman, que le encargó el guion de una película de serie B sobre una asesina en serie. En 2003, aquel texto se convertiría en su primer largometraje, una película que fascinó a la crítica, triunfó en taquilla y proporcionó a Charlize Theron su único Óscar: Monster.

Después, Patty Jenkins pasó 11 años sin hacer cine. ¿Cómo es posible? “Los estudios me ofrecían solo cosas mediocres y no tenían interés en leer mis guiones ni en los proyectos en que yo creía –asegura–. Querían que pareciera que contrataban a una mujer, pero en realidad no les interesaba lo que yo pensaba”. Los superhéroes, eso sí, seguían rondándola. Le ofrecieron dirigir Thor: el mundo oscuro y abandonó el proyecto. “No tengo más que buenas palabras para Marvel: eligieron a una mujer para el proyecto y no tenían por qué. Pero querían un guion con el que yo no creía poder hacer una buena película. Y sabía que, si la dirigía, no sería malo solo para mí, sino para todas las mujeres; parecería que una mujer no podía tener éxito en un proyecto así. No quise ni siquiera entrar en una situación en la que no podía ganar”. Otros proyectos en los que se embarcó se cancelaron, o le llegaron cuando estaba a punto de dar a luz a su hijo. Y luego, por fin, llegó Wonder Woman.

Jenkins sigue inmersa en el universo de la Mujer Maravilla. Se habla ya de una tercera parte de Wonder Woman (“si la hago, será completamente diferente, tal como lo son la primera y la segunda entre sí”), y se sabe que participará en la creación de Amazonas, una serie spin-off de la franquicia. Se entiende bien con sus actores. “Adoro a Chris y a Gal. Y hablo mucho con Pedro y con Kristen; ahora mismo, me siento como si llevara una compañía de teatro”, dice. Con Pine ha trabajado en I am the night, una serie escrita por el marido de Patty, Sam Sheridan (marino mercante, boxeador y bombero reconvertido en escritor); con Gadot prepara la muy esperada Cleopatra, “una historia fascinante, que solo han contado los romanos; pero ahora tengo otro proyecto en marcha, así que no sé si Cleopatra será mi próxima película”, dice, refiriéndose con toda la discreción a la que le obliga su contrato de confidencialidad, a Rogue Squadron.

Parece que la buena estrella sigue sonriendo a la mujer que destrozó un techo de cristal que parecía a prueba de balas. “Yo no era consciente de que Wonder Woman iba a tener ese impacto, que iba a considerarse tan rompedora –dice con sencillez–; solo estaba intentando hacer una buena película. Pero me siento muy orgullosa y honrada. Ser parte de ese impulso hacia adelante, que permitirá a las mujeres hacer más películas, es sencillamente fantástico”