25 dic 2020

En otros tiempos estrenar una producción el 25 de diciembre sonaba descabellado, pero este año en que las circunstancias navideñas son especiales y es probable que muchos estemos en casa sin compañía Netflix ha decidido estrenar una de las series más esperadas de 2020, ‘Los Bridgerton’. Y el momento no podría ser mejor porque la adaptación de los libros de Julia Quinn es un culebrón de época que no vas a poder dejar de ver.

Ambientada en el siglo XIX, ‘Los Bridgerton’ se adentra en la alta sociedad londinense para narrar el competitivo universo en el que se desenvolvían las familias más poderosas para una de sus principales preocupaciones vitales, casar a sus hijas. La acción se centra en dos familias, los Featherington, que tienen tres hijas en edad de encontrar marido, y los Bridgerton, una prolífica familia que presenta en sociedad a su hija mayor, Daphne.

Phoebe, a la izquierda, junto a una de sus hermanas. pinit

“Ha llegado el momento de las apuestas para el próximo evento de la temporada”, explica la narradora que nos acompañará a lo largo de toda la historia al comienzo del primer capítulo. Pero su cometido no es únicamente situarnos en la historia, ya que esa misteriosa voz es la de la mujer que se ocupa de informar de las novedades sociales más relevantes de la ciudad a través de una hoja informativa que se convierte en la comidilla de los salones y las reuniones de postín.

La primera, y más importante, cita de las jóvenes que son presentadas en sociedad es acudir a una audiencia con la reina. Y allí, mientras las hermanas Featherington, Philippa, Prudence y Penélope, fracasan estrepitosamente, la bella Phoebe consigue ganarse el visto bueno de la monarca. Sin embargo, las habladurías y la llegada a la ciudad de una nueva aspirante provocan que la expectación por conocer a la mayor de los Bridgerton sea menor de la que cabría esperar.

Phoebe Dynevor es la encargada de dar vida a Daphne. pinit

En la apretada agenda de compromisos sociales, bailes en los que se trata de que los jóvenes se conozcan y formalicen su relación, se cuela un inesperado aspirante que además de guapo es duque, Simon Basset. Un apuesto joven que se convierte en la máxima aspiración de las madres que quieren casar a sus hijas, y que ven en él el yerno que querrían tener. El problema es que en los planes del duque no está contraer matrimonio próximamente.

A pesar de que Simon no es un completo desconocido para la familia Bridgerton, su primer encuentro con Daphne es la confirmación de que no solo basta con despertar la admiración de todo el mundo para compartir sentimientos mutuos. Y entre ambos surge una especie de desprecio que descartarán las posibilidades de que el duque sea el hombre que Daphne busca.

Sin embargo, el roce no llega a hacer el cariño pero sí la comprensión mutua y los jóvenes no tardarán en encontrar una manera de entenderse para conseguir lo que quieren. Un marido ella, que las madres dejen de atosigarle él. Y con su descabellado plan darán pie a situaciones que crearán desconcierto en sus familias, en la cotilla oficial de la ciudad y hasta en la reina. Lo que Simon y Daphne no saben cuando sellan su alianza es que los sentimientos no entienden de planes.

Simon y Daphne. pinit

Compuesta por ocho episodios, ‘Los Bridgerton’ es el primer proyecto de Shonda Rhimes y su productora, Shondaland, para la plataforma de streaming Netflix. Y la historia no podía ser más apropiada, ya que las novelas en las que se basa la ficción, un total de ocho, son bestsellers que además de ganarse el aval del público han conseguido algunos de los premios más prestigiosos del género de la novela romántica.

Una propuesta llena de intrigas, romance y sorpresas que además de resultar adictiva gracias a su atractivo planteamiento cuenta con un diseño de producción a la altura de las grandes producciones. En definitiva, ‘Los Bridgerton’ lo tienen todo para convertirse en la serie de las navidades y para recoger el testigo de ‘Donwton Abbey’ y ser esa serie británica de época de la que todo el mundo habla.