29 dic 2020

Compartir en google plus

Este jueves despedimos el año. Se va un 2020 lleno de sinsabores, de restricciones y de tiempo en casa confinados. Se termina el año de la pandemia. Rappel te cuenta qué debes hacer esta Nochevieja (rituales genéricos para entrar con buen pie) para atraer la buena suerte y que 2021 te pille preparado y con las energías positivas cargadas. Además, aquí puedes consultar tu horóscopo para el año que estamos a punto de dar la bienvenida.

Aries

Usa ropa interior roja y si no la tienes te pones una cinta roja bajo tu ropa sobre la piel y tomas las uvas con esa cinta. Esa noche guardar la cinta en un sobre con un billete de curso legal para tener mucha suerte. En la ventana por la noche pon un vaso de agua con una vela blanca. El año se presenta con suerte en el aspecto del amor manteniéndolo si lo tienes o encontrándolo si no lo tienes. ¡Te sentirás muy querido! La noche de Fin de Año estrena un perfume fuerte que uses el Año Nuevo.

Tauro

Escribe en un papel un deseo para el nuevo año y envuelve con ese papel un billete de curso legal. Lo lías y lo atas con hilo o cinta roja y ese paquete te lo metes en el interior de tu ropa cerca de los genitales en el momento de tomar las uvas. Cuando te vayas a acostar ese paquete lo guardas todo el año en un cajón donde tengas objetos personales. A lo largo del año te puede ir bien en el trabajo o los negocios en general. Mejorará tu estabilidad. ¡Suerte!

Géminis

A lo largo del año 2021 puedes gozar de buena salud, pero también debes de cuidarte. Evita no engordar y no hacer locuras con la velocidad o ejercicios físicos. Para tener mucha salud el año que viene, debes poner en tu mesa de Nochevieja junto a tu plato donde tomes las uvas, una vela blanca y que esté rodeada de pétalos de flor blanca, azúcar y cinco moneditas de 20 céntimos de euro. Cuando tomes las uvas, esos pétalos, el azúcar y las monedas las recoges con un papel o tela blanca y lo guardas todo el año en tu mesilla de noche.

Cáncer

A lo largo del año evita discutir y trata de llevarte bien con tu entorno habitual. Puedes tener un año de sorpresas con viajes y amigos. Acepta invitaciones que te hagan para disfrutar. Para potenciar la suerte en Nochevieja debes de recibir el año de pie y con buenos zapatos, nunca descalzo o en zapatillas. Pondrás junto al plato tres dátiles y tres hojas de laurel. Cuando tomes las uvas lo guardas en un trozo de tela o papel que sea amarillo y dorado. Puede ser un buen amuleto para potenciar alegrías todo el año. Guárdalo en una caja de madera. ¡Suerte y a disfrutar del año 2021

Leo

El año 2021 puede ser beneficioso para negocios y sentimientos. En la Nochevieja debes ponerte en el pie izquierdo una hoja de laurel y otra en el bolsillo del pantalón del lado derecho. El cruzar las hojas de laurel te dará suerte. Cuando pase la noche, esas hojas te las guardas en la cartera todo el año y tendrás éxitos económicos. Para el amor o simplemente ligar más, al tomar las uvas tendrás en tu mano izquierda una piedra de ópalo blanco o rosa y esas piedras las conservarás contigo y verás cómo prosperas en pasión y amor. No te pongas ropa interior en la última noche del año. ¡Suerte!

Virgo

El año 2021 te favorece los cambios y el renovar un poco en tu hogar o en tu trabajo. Para tomar las uvas debes ponerte la ropa interior del revés, y cuando las hayas tomado y brindes por el nuevo año, te cambias y te pones la misma ropa interior del derecho. En la mesa junto a tu plato te pones una naranja partida en la que pongas dentro tres monedas de 10 céntimos de euro. Por la noche, al acostarte, esa fruta la envuelves en un trapo blanco y un papel liado con una cinta dorada o amarilla. Lo guardas en un lugar que nadie lo sepa; trastero, desván o vestidor todo el año. ¡Suerte!

Libra

Para atraer la salud y la suerte en tu vida te pondrás ropa de color fuerte o brillante y ponte algo de oro dorado sobre ti, collares cadenas o pulseras para la hora de tomar las uvas. Cuando vayas a brindar tras tomar las uvas pondrás una monedita en la copa. Brindas, bebés y la monedita al terminar la cena la tiras por la ventana a la calle, pues se supone que a lo largo del año vas a tener dinero que te sobre para tirar. En el centro de la mesa te trae suerte poner una vela blanca que alrededor haya unas hojas de perejil o hierbabuena. ¡Feliz año y suerte!

Escorpio

A lo largo del año 2021 puedes conseguir metas como acabar estudios, ganar oposiciones o con tu decisión lograr un destino feliz para prosperar. No seas nervioso y no te agobies cuando las cosas no salgan enseguida. Lo bueno se hace esperar para la Nochevieja al tomar las uvas, un rato antes escribes en un papel tres deseos que quieras para el Año Nuevo. Cuando lleguen las doce, te pones de pie, el papel lo pones en el suelo y lo estás pisando con el pie izquierdo. Te tomas las uvas, te agachas, coges el papel y lo quemas con la llama de una vela que sea blanca y que de antemano tienes encendida en la mesa. Dejas que se queme el papel y lo dejas caer sobre un plato. Si arde el papel entero se te cumplirá todo. ¡Feliz año!

Sagitario

El Nuevo Año te sorprenderá con amigos nuevos, y si estás solo puedes conocer un nuevo amor, aunque no esté en tu proyecto. En Nochevieja si estás en tu casa a la hora de las uvas debes abrir las puertas de toda la casa y los armarios, y en cada habitación pones un palito o un cono de incienso prendido. Los pones en un plato cada uno. En la mesa que estés tomando las uvas pones una vela roja y alrededor un círculo de pétalos de flor roja. Cuando te tomes las uvas, vas por las habitaciones recogiendo el incienso y las cenizas y lo echas todo en un cubo de agua. Cierras armarios y abres una ventana para que salga el humo. El cubo con los restos del incienso lo bajas a tirar a una alcantarilla. La vela la apagas y esa vela y los pétalos rojos los guardas en una caja bajo tu cama o un armario todo el año. La suerte llamará a tu puerta.

Capricornio

En 2021 intenta ser paciente y constante porque será un año de imprevistos buenos. Como te gusta viajar, una vieja receta que puedes hacer es coger una pequeña maleta o bolsa de viaje poner ropa que te pensarías llevar a un viaje a la playa o a la montaña o a un lugar turístico. En Nochevieja pones esa maleta delante de la puerta de tu casa como si te fueras. Si piensas en una estabilidad emocional o en una boda, en la copa de brindar echa algo personal de oro como un anillo o una cadena pensando en ese deseo de amor y verás cómo se te cumple. La maleta que has puesto en la entrada no la abras ni deshagas hasta la noche de Reyes. ¡Prepárate a disfrutar este año!

Acuario

Se te presenta un año donde la familia será para ti importante. Te verás querido, arropado y a veces agobiado porque se preocupen mucho de ti, y parece que te resten intimidad. Dedica más tiempo a cuidarte tú físicamente, e incluso te puedes hacer algo de estética o tratamiento para sentirte en forma y feliz. En la mesa de Nochevieja debes poner en el centro un plato o fuente con una vela blanca y alrededor azúcar moreno, ramas de canela, hojas de laurel, unas monedas de calderilla color cobre que esté muy nuevas, granos de café y granitos de pimienta negra. Con eso quieres compartir con los tuyos la alegría el progreso y la suerte. Al acabar la fiesta todo lo que está en esa fuente lo metes en una bolsa y lo guardas en un sitio alto todo el año. Seguro que tendrás un año inolvidable.

Piscis

Empieza con ilusión este año 2021 en el que se te pueden ver cumplidos tus sueños de mucho tiempo. A la hora de tomar las uvas, las mojas en champagne, vino dulce o sidra antes de comértelas porque te traerán abundancia. A vuestro signo os traen suerte las perlas así que ponte algún collar, pulsera o colgante con perlas de color blanco. Recibe el año de pie, nunca sentado. En el centro de la mesa pondrás una copa grande o envase con agua y en medio una vela roja encendida. Alrededor pones un circulo de frutas rojos como fresas o frambuesas. Y un círculo con bombones o trozos de chocolate que al final de la fiesta puedes comer con tus invitados. Te vendrá un año dulce y lleno de luz.