10 ene 2021

No hay fenómeno astral que explique lo que ha ocurrido este fin de semana. Madrid se ha llenado de nieve. Y no tres copos, como en el meme (que seguro ya te han pasado) de Fernando Simón. Ha sido algo más. Nada, muy poco. Si miras por la ventana y te olvidas de que está sonando Raphael en YouTube, podrías pensar que estás de vacaciones en Laponia. La luna está menguando y faltan tres día para que llegue la Luna Nueva. Con suerte, en ese tiempo dejará de nevar. El hielo se derretirá (aunque cuidado con la helada, tu propósito de 2021 debería ser seguir la cuenta de Twitter de Protección Civil, algo que jamás creí posible) y con él y la nueva fase lunar, tus angustias se irán. Deja que fluya.

O al menos, dejarán de quitarte la energía. Si ya has hecho un muñeco de nieve, paseado por Madrid nevado (¿qué parte de #quédateencasa no ha entendido la población?) y has utilizado el metro como intercambiador para bajar la Castellana en esquís, te puedes encerrar en casa hasta nuevo aviso. Ya has hecho todo lo que tenías que hacer este fin de semana. Para llenar el vacío que ha dejado en tu corazón haber pasado la nevada más sola que la una después de haber visto Los Bridgerton y haber reconocido que no conoces a ningún conde de nombre Simon, hemos seleccionado las series y pelis que tienes que ver hoy domingo y durante toda la semana para suplir esa falta de amor victoriano que no te da ni Tinder. Aunque bueno, aquí lo dejo: la nieve es la nueva red social para encontrar el amor.

Al final, solo ha tenido que venir un virus mundial, una nevada sin precedentes y una pelea de bolas de nieve masiva en mitad de una pandemia para que hicieras match con tu vecino. De momento y porque ya va siendo hora de practicar el recogimiento después de un fin de semana en Formigal, esta es la predicción por signos de la semana. Hazle caso a los astros, solo te pedimos eso, querida lectora. Resiliencia, como la de estos patos que ahora, viven en Siberia.

***Aries:[DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

De repente, inesperado, un golpe de timón en tu destino. Algo de lo que suceda esta semana tendrá gran importancia en tus próximos aconteceres. Tienes la urgente necesidad de remodelarte y es mejor que remes a favor de corriente. Recíbelo y acompáñalo con un cambio en tu imagen.

Tauro: [DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Empiezas el año algo revolucionada y un tanto estresada. Tienes muchos frentes que te reclaman atención y dedicación, y aunque no sepas por dónde empezar, no debes quedarte mirando por la ventana. Busca el nudo de la madeja... ¡y tira! Eso sí, suavecito.

Géminis: [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

Los asuntos que traspasan tus fronteras, ya sean físicas o mentales, están en primera línea de salida en tu agenda. Estás con la mente muy abierta y las piernas prestas a recorrer esa distancia que te provoca. No permitas que el miedo te obligue a perder ese tren.

Cáncer: [DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

La semana marca un momento crucial en tu vida, en el que el destino tiene mucho que decir, sobre todo en lo tocante a tus socios o pareja. La conjunción del Sol y la Luna con Plutón no te dejará indiferente. El día 13 haz un pequeño homenaje a tus seres ausentes.

Leo: [DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

La entrada de Júpiter, Saturno y Mercurio en tu casa séptima reclama especial atención en todo lo que tenga que ver con particiones y relaciones de igual a igual. Se abre la posibilidad de colaborar con causas solidarias, así que mantente receptiva. Recuerda: tu salud es tu prioridad humanitaria.

Virgo: [DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

La Luna nueva esta semana será intensa por coincidir con Plutón. En tu caso concreto, se manifestará en tu faceta más creativa. La casa V nos habla de hijos, obras y amores. Este viernes, practica un acto de generosidad: regala algo. Cualquier cosa menos un manual de higiene y asepsia.

Libra: [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Mucha actividad en el campo de los romances, lo que hace que tu inspiración esté al cien por cien. No obstante, no todo van a ser facilidades en este aspecto, y quizá haya que salvar alguna distancia física para acceder al amor verdadero. ¿Has explorado los territorios del amor online? ¡Prueba!

Escorpio: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

Los pensamientos negativos u obsesivos pueden rondarte durante esta semana. Pon mucho cuidado con todo lo que consumes, sobre todo en lo que se re ere a información. Si se te cruza un velo negro, enciende velas blancas. Y un poco de música, de esa que te eleva el espíritu.

Sagitario: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Mucho movimiento en el terreno sentimental. No des por hecho lo que creías conquistado. Más que nada porque para tu naturaleza incombustible supone todo un reto volver a encender el fuego de la pasión y el romance. Si utilizas el factor sorpresa, tendrás puntos a tu favor.

Capricornio: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

Es un tiempo propicio para rematar cosas pendientes. Si te estás demorando en tomar alguna decisión importante, ahora mismo las estrellas te pueden echar un cable. Cógelo, pero antes desenchúfalo de la corriente. A veces la ayuda llega cuando no la estás pidiendo.

Acuario: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

La alegría de los planetas al entrar en un signo equivale a la energía que experimentan sus nativos. Este es tu caso, potenciado además por la Luna creciente del día 15. Estarás especialmente radiante y ocurrente. Las sombras se convierten en brillantes luces de colores.

Piscis: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

Estate alerta, puedes dar con reacciones inesperadas de personas que creías conocer bien, y sorprenderte. Debes estar concienciada para renovar tu fondo de armario en cuestión de amistades. Presta atención a tus sueños. Vigila esa tendencia a pensar que hiciste algo mal.

***Predicción anual de Carmen Mateos y Teresa Grau, publicada en el número 1135 de Mujerhoy.