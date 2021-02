7 feb 2021

La semana pasada avisábamos a navegantes: Mercurio retrógrado había empezado a hacer de las suyas. Si hace unos días las comunicaciones terrestres te jugaron una mala pasada, no te asustes. Se te rompió el ordenador, fue imposible conseguir taxi y los WhatsApp no te llegaban. Pero no eres tú, es Mercurio en retroceso. Quien avisa no es traidor. En estas circunstancias de pandemia eterna y dificultades planetarias, todo está permitido: comer tarta en la cama como el gato de la foto, comprarte flores y sobre todo, ver series.

El debate sobre si Emily in Paris se merece una nominación a los Globos de Oro está servido y aunque debemos de confesar que la devoramos como si de una tableta de chocolate se tratara, somos del team Gambito de Dama, la única serie que nos ha hecho darnos cuenta de que el bob nunca muere, el eyeliner es un must (hasta si estás en casa con la bata puesta) y de que necesitamos encontrar un jugador de ajedrez para tener un affair. ¿Se sigue llamando así?

Júpiter y Saturno están aliados esta semana: la suerte estará de tu parte a pesar de las dificultades que impone Mercurio. Especial atención los signos más sensibles, porque se avecinan lágrimas... y no todas son de alegría. Para saber más, querida lectora, solo tienes que seguir leyendo. ¿Qué te deparan los astros? Al menos, esperamos que muchos likes en Tinder si con lo demás no se portan bien.

***ARIES

[DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Hacia finales de esta semana, tus intereses estarán muy enfocados hacia los asuntos sociales. Algo en tu interior te empuja a buscar una plataforma desde la que tomar parte activa en esa difícil tarea de arreglar el mundo. Tendrás que ir abriendo camino, como manda tu sino.

TAURO

[DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Tu casa X se encuentra atestada de planetas muy variados, por lo que en lo profesional habrá mucho movimiento. Quizá te descoloque especialmente esta particular configuración planetaria. Prepárate para cualquier noticia inusitada.

GÉMINIS

[DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

Un buen aspecto planetario conecta tu signo con un stellium, o acumulación de planetas, en signo de aire. Prevé agitación, esperemos que no solo en tu cabeza. Las piezas cambian por fin de posición en el tablero. No muevas cha hasta asentar bien las cosas.

CÁNCER

[DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

Tus relaciones emocionales se encuentran en un punto complicado. Quizá estés confundida sobre lo que te corresponde en algún tipo de reparto: ¿tienes a la vista herencias o bienes compartidos? Si tienes que pelearlo, espera un poco y re exiona.

LEO

[DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

La batalla de los planetas se libra en estos días en tu casa VII, la que se refiere al ámbito de la pareja y de los socios. No dudamos que habrá cosas que tendrás que ajustar y modificar, pero también cabe esperar que se produzca alguna sorpresa. Pero a decir verdad, ¿en serio que no te lo olías?

LIBRA

[DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Seguimos a vueltas con los asuntos del corazón. La aglomeración de planetas en Acuario durante esta semana significa para ti que no vas a tener tiempo de atender la cosecha, con tanto despliegue de seducción. Eso sí, si te quedan pilas, puedes seguir coqueteando.

SAGITARIO

[DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Estás viviendo un momento de gran auge en tu autoestima, que puedes aprovechar para poner en valor todos esos talentos innatos que tienes. ¿Que todavía no sabes cuáles son? Date un golpe de pecho y deja que salgan al exterior. Esa suerte envidiable hará que tus semillas crezcan.

CAPRICORNIO

[DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

Después del lío planetario que hubo en tu signo, quizá sientas que la intensidad ha pasado y que la nada se instala en algún lugar más allá de los rincones de tu hogar. ¿Te atreves a escuchar el silencio? Disfrutar de él puede ser un deporte de alto riesgo.

ACUARIO

[DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Tu signo esta semana es como el camarote de los hermanos Marx. Seis planetas, cuando pase la Luna por él a finales de semana, te harán estar como una moto de alta cilindrada. Acelera, pero intenta controlar. Se podría decir que no cabes en ti... de algo.

PISCIS

[DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

Este es buen momento para inversiones si te aseguras muy bien de la fiabilidad de las mismas. Está la cosa como para jugar y arriesgar, ¡pero nunca al tuntún! Puedes tener sueños lúcidos e inquietos. Eso de perder mejor déjaselo a los demás. ¡Sé egoísta!

VIRGO

[DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Vives en plan zafarrancho de combate con todo aquello que necesita una limpieza y una depuración. Hablamos de tus espacios de trabajo, de tus papeles, de tus colecciones de cajitas, pero también de tu salud. Así que aplícate el cuento. Semana ideal para hacer dieta, pero con cabeza.

ESCORPIO

[DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

La Luna nueva te da la oportunidad de meditar sobre si te encuentras donde deseas. Pueden producirse algunas fricciones en el hogar, si es que te sientes algo enclaustrada. Tu alma pide más espacio en estos momentos. Las soluciones radicales a veces son convenientes.

***Predicción semanal de Carmen Mateos y Teresa Grau, publicada en el número 1138 de Mujerhoy.