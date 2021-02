14 feb 2021

Encabeza la lista de los más buscados cada 14 de febrero: regalos de San Valentín para acertar (seguro). Y entre los resultados podemos encontrar los mejores hoteles adult only para una escapada en pareja, cómo conseguir los looks más apetecibles, conjuntos de ropa interior sexy o juguetes eróticos. Pero ¿alguna vez te has parado a pensar por qué San Valentín se celebra el 14 de febrero o quién fue el que le dio nombre a dicha celebración?

Lejos de la coletilla sempiterna de que el 14 de febrero es un invento de los grandes almacenes, este día lleva bastantes siglos señalado en el calendario. Para ser más exactos, la fecha se remonta al siglo III, cuando en Roma gobernaba Claudio II. Resulta que este emperador decidió prohibir el matrimonio entre sus jóvenes soldados, porque consideraba que si estos no se unían a una mujer, él podría tener un mejor batallón que no contara con ataduras de mujeres e hijos. Fue entonces cuando un sacerdote (cuyo nombre ya habrás adivinado) desobedeció la orden y se dedicó a casar a las parejas de manera clandestina. Su fama fue aumentando y, finalmente, acabaron por capturarlo y ejecutarlo, por mandato, un 14 de febrero del año 270.

Fue varios siglos después cuando el papa Gelasio I quiso homenajear a Valentín y su papel como adalid del amor y, además de hacerlo santo, añadió la fecha de su ejecución al calendario litúrgico. Al parecer, en 1969, el Concilio Vaticano II quiso eliminar esta celebración, pero ya era demasiado tarde porque (entonces sí) se había convertido en un auténtico negocio.