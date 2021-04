21 abr 2021

La lista de ganadores de la pasada edición de los Premios Oscar estuvo marcada por Parásitos, la película surcoreana de Bong Joon-ho que consiguió cambiar para siempre la historia del cine al convertirse en la primera película en lengua no inglesa en ganar el galardón a Mejor Película (y Mejor Película Extranjera). Pero para saber si las quinielas de este año, como las del pasado, aciertan, todavía tendremos que esperar unos días. No será hasta la madrugada del 25 al 26 de abril cuando veamos a las puertas del Dolby Theatre de Los Angeles un desfile de estrellas que, a buen seguro, nos dejarán imágenes increíbles con los vestidos más bonitos de la alfombra roja.

Y sí, hemos dicho un desfile de estrellas. Y es que lejos de las últimas grandes entregas de premios –como los Emmy- la Academia de Hollywood apuesta en estos Oscar 2021 por una gala presencial (respetando siempre las medidas de seguridad y con varias PCRs para cada asistente). Desde las grandes mujeres que recordaremos a lo largo de la historia de los Premios Oscar (y hombres, por supuesto) a los presentadores –en plural- de la gala. Por tercer año consecutivo los Oscar no tendrán presentador oficial sino presentadores como Brad Pitt, Zendaya, Joaquin Phoenix, Reeese Witherspoon o Renée Zellweger, entre otros, que irán entregando los distintos galardones.

Y aunque aún no está confirmada la lista de asistentes lo que sí ha dejado claro ya la Academia es que no habrá conexiones por Zoom (y ha pedido, por favor, que se use vestimenta formal para evitar momentazos como el ya eterno de Jason Sudeikis agradeciendo desde su casa su Globo de Oro por su papel en Ted Lasso).

Jason Sudeikis sorprendió a todo el mundo en los Globos de Oro cuando aceptó el galardón con una sudadera de efecto tie-dye por su papel como actor principal en Ted Lasso

La ceremonia será retransmitida por ABC (en España podremos verla a través de Movistar) y supondrá un gran reto para los productores a los que les han encargado el evento: Steven Soderbergh, Jesse Collins y Stacey Sher. El trío ya confesó en su momento que están aterrorizados y emocionados a partes iguales.

Una novedad que podría haber llegado para no quedarse

Por primera (y puede que única) vez, no será necesario haber estrenado la película en salas comerciales para optar a una nominación. Esto quiere decir que algunas producciones, como le ocurrió a Sound of Metal o La madre del blues, que tenían previsto su estreno en grandes sales y se vieron obligadas a estrenar en formato físico o streaming, no están descartadas como sí habría ocurrido según la normativa de ediciones anteriores.





Listado de nominados a los Oscar 2021

Mejor película

El padre

Judas y el mesías negro

Mank

Minari. Historia de mi familia

Nomadland

Una joven prometedora

Sound of Metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor Director

Lee Isaac Chung por Minari. Historia de mi familia

Emerald Fennell por Una joven prometedora

David Fincher por Mank

Thomas Vinterberg por Otra ronda

Chloé Zhao por Nomadland

Mejor Actor

Riz Ahmed por Sound of Metal

Chadwick Boseman por La madre del blues

Anthony Hopkins por El padre

Gary Oldman por Mank

Steven Yeun por Minari. Historia de mi familia

Mejor Actriz

Viola Davis por La madre del blues

Andra Day por Los Estados Unidos contra Billie Holiday

Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer

Frances McDormand por Nomadland

Carey Mulligan por Una joven prometedora

Mejor Actor de Reparto

Sacha Baron Cohen por El juicio de los 7 de Chicago

Daniel Kaluuya por Judas y el mesías negro

Leslie Odom Jr. por Una noche en Miami…

Paul Raci por Sound of Metal

Lakeith Stanfield por Judas y el mesías negro

Mejor Actriz de Reparto

Maria Bakalova por Borat, película film secuela

Glenn Close por Hillbilly, una elegía rural

Olivia Colman por El padre

Amanda Seyfried por Mank

Youn Yuh-jung por Minari. Historia de mi familia

Mejor Guion Original

Judas y el mesías negro (Will Berson y Shaka King)

Minari. Historia de mi familia (Lee Isaac Chung)

Una joven prometedora (Emerald Fennell)

Sound of Metal (Darius y Abraham Marder)

El juicio de los 7 de Chicago (Aaron Sorkin)

Mejor Guion Adaptado

Borat, película film secuela (Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman y Lee Kern)

El padre (Christopher Hampton y Florian Zeller)

Nomandland (Chloé Zhao)

Una noche en Miami… (Kemp Powers)

Tigre blanco (Ramin Bahrani)

Mejor Película Internacional

Otra ronda (Dinamarca)

Better Days (China)

Collective (Rumanía)

The Man Who Sold His Skin (Túnez)

Quo vadis, Aida? (Bosnia y Herzegovina)

Mejor Dirección de Fotografía

Judas y el mesías negro (Sean Bobbitt)

Mank (Erik Messerschmidt)

Noticias del gran mundo (Dariusz Wolski)

Nomandland (Joshua James Richards)

El juicio de los 7 de Chicago (Phedon Papamichael)

Mejor Dirección de Vestuario

Emma (Alexandra Byrne)

La madre del blues (Ann Roth)

Mank (Trish Summerville)

Mulan (Bina Daigeler)

Pinocho (Massimo Cantini Parrini)

Mejor Banda Sonora

Da 5 Bloods: Hermanos de armas (Terence Blanchard)

Mank (Trent Reznor y Atticus Ross)

Minari. Historia de mi familia (Emile Mosseri)

Noticias del gran mundo (James Newton Howard)

Soul (Trent Reznor, Atticus Ross y John Batiste)

Mejor Canción

Fight for You, de Judas y el mesías negro (D'Mile, H.E.R. y Tiara Thomas)

Hear My Voice, de El juicio de los 7 de Chicago (Daniel Pemberton y Celeste)

Húsavík, de Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (Rickard Göransson, Fat Max Gsus y Savan Kotecha)

Io sì (Seen), de La vida por delante (Diane Warren y Laura Pausini)

Speak Now, de Una noche en Miami… (Sam Ashworth y Leslie Odom Jr.)

Mejor Película de Animación

Onward

Más allá de la luna

La Oveja Shaun: Granjagedón

Soul

Wolfwalkers

Las quinielas dicen que...

Según los expertos y los foros más cinéfilos, aunque Mank es la película que lidera la lista con más nominaciones (opta a diez estatuillas) la favorita es Nomadland (que compite en seis categorías). Una de las cintas que, por cierto, consigue que por primera vez compitan dos mujeres por el Oscar a mejor dirección: Chloé Zhao por Nomadland y Emerald Fennell por Una joven prometedora.