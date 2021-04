29 abr 2021

Puede que estemos ante la exposición de moda más interesante que vamos a ver en nuestro país este año. Bien es cierto que la competencia está diezmada: el Museo del Traje no abrirá sus puertas hasta octubre de 2021, o más allá. Toca acercarse a Getaria, donde el Museo Balenciaga cumple una década y lo celebra con la exposición ‘Alaïa & Balenciaga. Escultores de la forma’, abierta hasta el 30 de octubre. La pareja tiene su razón de ser: durante más de cuatro décadas, Azzedine Alaïa coleccionó las obras de los diseñadores de moda a los que admiraba. Su gran pasión eran los vestidos de los años treinta y cincuenta, y de todos los diseñadores de la época, el que más le gustaba era Cristóbal Balenciaga.

Azzedine Alaïa fue uno de los coleccionistas pioneros de las obras del diseñador vasco y, a lo largo de casi cuatro décadas, formó un gran archivo que no ha sido exhibido fuera de su fundación hasta la fecha. Alaïa comenzó adquiriendo piezas cuando la casa Balenciaga echó el cierre en 1968 y continuó aumentando su colección no sólo con obras del creativo, sino también de otros diseñadores como Grès, Vionnet o Schiaperelli. Para Alaïa, Balenciaga era “el más querido, el más apreciado”, y, por eso, “la colección de Alaïa, por mucho tiempo invisible, ha resultado ser una de las más interesantes colecciones existentes de Balenciaga, con piezas que no se conservan en ninguna otra institución e importante presencia de creaciones de las décadas de los años 30 y 40”, ha explicado Miren Vives, directora del museo.

La exposición reúne más de 100 obras de Azzedine Alaïay de Cristóbal Balenciaga pertenecientes a la Fundación Azzedine Alaïa de París. ‘Escultores de la forma’ explica la influencia del diseñador español sobre Alaïa. El modisto franco-tunecino no solo fue en uno de los coleccionistas pioneros de Balenciaga, sino que fue un digno sucesor, pues el legado de Cristóbal Balenciaga se convirtió en fuente de inspiración para su propia obra. El famoso vestido ‘Gitane’ de Alaïa, por ejemplo, se inspira en la tradición española de Balenciaga. “El color negro es un lugar de encuentro para ambos, además de su minuciosidad en la atención a los detalles”, ha explicado la directora del museo. “Además, el fucsia radiante de Balenciaga dialoga con el rojo intenso de Alaïa”.