Hace dos años, los Premios Motor Mujerhoy tomaron un nuevo rumbo y decidimos elegir el Mejor Coche Sostenible de entre aquellos que lucen las etiquetas ECO y 0 de la DGT. Todo lo que ha sucedido en el mundo desde entonces no ha hecho más que confirmar que el rumbo que debemos tomar es el de la sostenibilidad. Ha llegado el momento de acelerar esa revolución que no acaba de alcanzar la velocidad de crucero, porque la sostenibilidad lleva asociado, también, el concepto de solidaridad. Nadie puede quedarse atrás a la hora de construir una movilidad más verde. Por eso, queremos premiar no solo los coches que mejor cumplen esa exigencia, sino también la tecnología que permita acercarnos a esa movilidad sostenible y a las personas del sector que, desde sus puestos directivos, trabajan por hacer que el automóvil del futuro sea para todos.

LOS ELÉCTRICOS

Ford Mustang Mach-e. El eléctrico 100% de Ford es un SUV con una silueta única, un comportamiento sobresaliente y una autonomía de hasta 610 kilómetros.. pinit

Citroën ë-C4. Un eléctrico polivalente, con un diseño muy personal, en el que la comodidad es prioritaria. Su autonomía, 350 km con una sola recarga.. pinit

Volkswagen ID.3. El primer eléctrico creado como tal por la firma, lleva el concepto del mítico Golf a eléctrico, con gran amplitud interior y hasta 550 km de autonomía. pinit

Fiat 500 electric. Si en 1957 el 500 revolucionó la movilidad urbana, su sucesor eléctrico destila glamour sostenible para la ciudad. Puro atractivo en tres carrocerías y 320 km de autonomía en cada recarga. pinit

LOS HIBRIDOS

Cupra Formentor e-Hybrid. Un SUV de silueta deportiva, de diseño español 100%, con un comportamiento realmente divertido y un sistema de propulsión híbrido que le permite moverse en modo eléctrico hasta 59 kilómetros. pinit

Hyundai Tucson Plug-in. Es, sin duda, el SUV con el diseño más impactante del momento, pero entre sus numerosas versiones destaca la híbrida enchufable con hasta 50 km de autonomía eléctrica. pinit

Volvo XC40 Recharge. El atractivo SUV compacto de la marca sueca está disponible también como híbrido enchufable, con una autonomía eléctrica de 45 km en cada recarga. pinit

Toyota Yaris Hybrid. Un urbano realmente atractivo, que saca el mejor partido de la tecnología híbrida para conseguir una conducción relajada y eficiente como pocos. pinit

COMBUSTIBLE ALTERNATIVO

Renault Captur GLP. El SUV más pequeño de Renault tiene una interesante versión que puede circular con gasolina o GLP, gas licuado del petróleo, más barato y con emisiones mucho más reducidas. pinit

Ssangyong Korando GLP. La marca coreana ofrece un SUV con dos versiones de diferente potencia que funcionan con gasolina y GLP. Gracias a sus dos depósitos llega hasta 1.000 km de autonomía. pinit

Seat León TGI. La marca española confía en el GNC (gas natural comprimido) para sus TGI de gasolina-gas. Con mayor potencia que la mayoría de modelos de gas, el coste por kilómetro del GNC es casi la mitad que con gasolina. pinit

Dacia Sandero Eco-G. Completamente renovado hace pocos meses, es uno de los modelos más asequibles del mercado con etiqueta ECO. Funciona con gasolina o GLP y el menor precio y emisiones de este combustible lo hacen realmente interesante. pinit

LAS SOLUCIONES DE MOVILIDAD

Renault La firma francesa lanza Mobilize, nueva marca que integra al carsharing Zity, junto con todas las propuestas de movilidad y energía sostenible del grupo y sus filiales.. pinit

Seat Además de sus vehículos mild hybrid, enchufables y GNC, con su marca Seat Mó ofrece motosharing con su patinete eKickScooter 65 y la moto eScooter 125. pinit