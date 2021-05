6 may 2021

La metamorfosis de Adele ha sigo seguida por casi 40 millones de seguidores.Una mutación tanto o más espectacular tiene como heroína a Reese Witherspoon, quien pasó de actriz del montón en Hollywood a una de las productoras audiovisuales más respetadas de la televisión y el cine. Mucho de lo que ahora celebran ambas tiene que ver con ‘Untamed: Stop Pleasing, Start Living’, el libro de Glennon Doyle que por fin llega a España con el título ‘Indomable’ (Ed. Urano). Aún no lo sabes, pero lo necesitas. “Estoy más que lista para mí misma tras leer este libro. Es como si hubiese viajado al interior de mi cuerpo por primera vez”, escribió Adele en Instagram. “Te quiero, mi alma gemela. Gracias por esto. Si hay una cazadora, esa eres tú. Amor, Esperanza y hermandad”, le respondió Doyle.

“¿Quién eras tú antes de que el mundo te dijera quién debías ser?”, pregunta la autora al comienzo de ‘Indomable’. La pregunta no tiene truco, pero es reveladora: si estás lejos de lo que soñabas ser, la experiencia de Glennon Doyle puede inspirarte para darle un vuelco a tu vida. Doyle aboga por una existencia dirigida por el propio deseo, la intuición y la imaginación. Lo que a ella le sirvió para pasar de madre de dos niñas y esposa de un ex modelo, de la bulimia y al alcoholismo, a divorciarse, rehabilitarse y casarse con Abby Wambach, una estrella del fútbol femenino en Estados Unidos. Tras 16 años de matrimonio, Doyle pudo experimentar “un despertar de la vida” al hacer caso a sus impulsos y olvidarse de “estructuras que no nos dejan ser libres”.

“Cuando una mujer finalmente aprende que complacer al mundo es imposible, se vuelve libre para aprender cómo complacerse a sí misma”, escribe Glennon Doyle en ‘Indomable’. Sus consejos van de lo más concreto (“Lo más revolucionario que puede hacer una mujer: una cosa a la vez, sin pedir permiso ni ofrecer explicaciones”) a lo más abstracto (“Cuanto más valiente soy, más suerte tengo”). Se trata, en suma de un manual de empoderamiento para quien aún necesite un empujón extra de autoestima. “Lee este libro con un subrayador a mano para tomar notas porque volverás a consultarlo, créeme”, escribió Adele en Instagram “¡Nunca me planteé que yo era la única responsable de mi propia alegría, felicidad y libertad! ¿Quién diría que nuestra propia liberación libera también a quienes están a nuestro alrededor? ¡Yo no lo hice!! ¡Pensaba que estábamos destinados a estar estresados y despeinados, confundidos y desinteresados como un personaje de Disney!”.