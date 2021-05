19 may 2021

Friends emitió su último capítulo un 6 de mayo del año 2004 y vuelve a nuestras vidas el próximo 27 de mayo… pero en realidad decir que vuelve es una completa mentira, porque a fuerza de reposiciones y plataformas digitales Friends nunca nos ha abandonado del todo. Lo que sí es novedad es que, por fin, la productora ha reunido el dinero y las ganas para rodar de nuevo con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer un programa especial (concretamente han tenido que reunir 2 millones y medio de dólares para cada uno de ellos). El resultado final se llama Friends: The Reunion y esto es todo lo que se sabe hasta el momento de él.

Qué contará Friends: The Reunion y cuando y dónde se emitirá

La fecha de lanzamiento en el mercado estadounidense es el próximo 27 de mayo… pero solo lo podrán disfrutar los agraciados con una suscripción en HBO Max un servicio que en España aún no está disponible. Se supone que HBO Max llegará a España en la segunda mitad de 2021 sustituyendo al HBO que ahora tenemos… pero no todo es tan sencillo.

Por lo visto existen bastantes problemas entre las licencias americanas y las europeas por lo que algunos de los contenidos que sí están disponibles en el HBO Max estadounidense no se podrán disfrutar en Europa cuando finalmente desembarque esta versión 2.0 de HBO.

La buena noticia para nosotros es que al contrario que en Alemania o Italia, que no van a poder tener HBO Max hasta 2025, o Reino Unido, que firmó un acuerdo con Sky y Warner Bros que afecta a los contenidos en HBO, en España es muy posible que el catálogo de HBO Max nos llegue al completo e, incluso, que ese material nos llegue por partida doble (como sucedió con Juego de tronos, cuya temporada final estuvo en HBO y Movistar simultáneamente). Por lo que si queremos ser legales 100% con el elenco de Friends, esperaremos pacientemente a que HBO Max llegue a España para disfrutar de este programa especial.

En cuanto a de qué va Friends: The Reunion, el que espere grandes chistes, a Joey vistiendo miles de capas de ropa o a alguien con la cabeza metida en un pavo, que se olvide. El teaser de la reunión de los adictos a la cafeína en el Central Perk no puede ser más melancólica si hacemos caso al teaser oficial lanzado por HBO.

Poco sabemos del contenido, salvo que se ha reunido al equipo de productores originales de la serie y sus dos co-creadores, que habrá visita al plató original… ¿Y que la reunión no tiene guión? Así lo aseguró Lisa Kudrow en el podcast de Rob Lowe hace a principios de año: “No es algo con guión, no estamos retratando a nuestros personajes. Solo somos nosotros reuniéndonos, algo que simplemente no sucede a menudo y que nunca ha pasado frente al público desde 2004 cuando el programa acabó. Creo que será genial”.

Los que no estén interesados en ver simplemente a los actores originales tirando de nostalgia televisiva quizá piensen que se van a aburrir con esta reunión de Friends… pero no creemos que sea así. Para garantizar el momento “hala!!!”, HBO ha tirado la casa por la ventana e invitado a la reunión a celebridades de todo el planeta, desde la premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, a Kit Harrington (sí, el mismísimo John Nieve), a David Beckham, Lady Gaga o la banda de k-pop surcoreano BTS (el líder del grupo ha declarado en más de una entrevista que aprendió inglés viendo Friends en versión original). Puede que no haya chistes fáciles, pero seguro que la reunión de Friends merece la pena.