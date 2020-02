26 feb 2020

Magistrados y ministras, duquesas y diseñadores, deportistas de elite y actrices, diplomáticos y escritoras, artistas e influencers... Uno curioso y concurrido encuentro de personalidades cimentó ayer nuevas amistades, grandes momentos y animadas conversaciones en el más emblemático espacio de la Puerta del Sol, en el que transcurrieron los XI Premios Mujerhoy. La Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, acogió la gran fiesta de la revista femenina líder, que otorgaba ayer su galardón del año a Elena Ochoa Foster, cuya pasión por descubrir artistas por todo el mundo y su singular visión artística como directora de Ivory Press elogió la directora de Mujerhoy, Lourdes Garzón.

Junto a ella se reconoció también la valentía y el arrojo de la Selección Femenina de Balonmano (muy emocionante su sincero agradecimiento); la intensa y fenomenal carrera en el cine Paz Vega, sin duda la actriz española con mayor proyección internacional, y la inmensa e inestimable aportación del doctor Valentín Fuster a la salud cardiovascular de las mujeres. Con su ímpetu didáctico, el científico español, que divide su tiempo entre el Hospital Mount Sinai de Neva York y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) de Madrid, sigue empeñado en frenar una enfermedad que, como señaló en su discurso, mata a más mujeres que a hombres al año (sabemos que sus recomendaciones han llevado a más de una a pedir hora con su facultativo a primera hora de esta mañana).

El tono de la velada, distendido, feliz, rebosante de sonrisas auténticas y vestidos espectaculares, lo marcó desde el discurso inaugural la anfitriona del evento, Isabel Díaz Ayuso. “Tenemos pleno mañana, dejadlo todo recogido. Hasta entonces, la noche es vuestra”, bromeó la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuya naturalidad efervescente gana enteros en las distancias cortas. Todos los presentes le tomaron la palabra y alargaron la diversión hasta la madrugada al ritmo de la selección de temazos del Dj Paco Pintón, que hizo bailar sin parar a la modelo Laura Ponte, a los diseñadores Beatriz Peñalver y Alvarno (deliciosos, como siempre Arnaud Maillard y Álvaro Castejón) y a todo el equipo de Mujerhoy.

Porque en la fiesta posterior a la entrega de galardones hubo tiempo para que Isabel Celáa, ministra de Educación, disfrutara en primera persona del relato de las aventuras de Paz Vega de Hollywood. Para que el embajador del Reino Unido, Hugh Elliott, charlara animadamente con Valentín Fuster y Elena Ochoa. Y para que Marta Robles, Mabel Lozano, Miriam Díaz-Aroca y Ágatha Ruiz de la Prada hicieran pandilla de envidiable power femenino. Pero también para que Boris Izaguirre, muy bien acompañado de Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, saludara entusiasta a todos sus conocidos entre lo más florido y granado de la alta sociedad madrileña. La duquesa de Fernandina, Fernando Martínez de Irujo, Bárbara Pan de Soraluce, Isabelle y Victoria Junot, Mónica Martín Luque y Nuria March acudieron a reiterar su apoyo incondicional a Mujerhoy y a sus premiados.

También hubo tiempo y espacio para que el equipo directivo de Vocento compartiera confidencias con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que en su discurso incidió en la necesidad de superar la brecha de sueños. Ignacio Ybarra, presidente; Luis Enríquez, consejero delegado; Iñaki Arechabaleta, director general y presidente de Taller de Editores, y Fernando Belzunce, director editorial del grupo, conversaron con ella y con magistrados como Clara Martínez de Careaga, Santiago Pedraz y Eloy Velasco.

Tampoco faltó el apoyo del sector periodístico, representado con entusiasmo por María Casado, Gloria Lomana y María Eizaguirre. Ni el incondicional de la Moda española con mayúsculas, uno de los pilares informátivos sobre los que se apoya Mujerhoy. De Modesto Loma a Ana Locking, de Ulises Mérida a Marta Tous, de The 2nd Skin a Nuria Sardá, de Alvarno a Laura Ponte y Teresa Baca.

Del exquisito mundo de la decoración no faltaron a la cita grande nombres como Tomás Alía, Pascua Ortega o Lorenzo Castillo. El cine español brilló desde el escenario con Aitana Sánchez-Gijón, presentadora de la gala, y con al propia Paz Vega. Pero también asistieron Macarena Gómez, Marta Larralde, Elena Rivera y Candela Serrat (muy embarazada) con su marido, Dani Muriel.

La nube de influencers, que, como bien sabe todo el que se las encuentra en eventos y saraos, se mueve en bloque, como las bandas migratorias, añadió un plus inestimable de glamour a la velada. Con sus idas y venidas del photocall a la escalera presidencial (que siempre da mucho juego en Instagram) y su desfile de looks impresionantes, María G. de Jaime, María, Marta y Blanca Pombo, María Fernández-Rubíes, Gracy Villarreal, Paula Ordovás se erigieron en fashionistas de la noche con looks espectaculares firmados por Fernando Claro, Beatriz Peñalver e Isabel Sanchís.