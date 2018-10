31 oct 2018

¿Sabías que soñar con excrementos anuncia dinero y oportunidades o que ver morir a un familiar te alarga la vida? ¿Y sabes qué significa que sueñes con serpientes, con dientes que se caen, con el Papa o con actores y actrices famosos? El 'Manual de interpretación de todos los sueños', (Arcopress) de la autora María Jesús Palmer explica el significado de más de 500 referencias del inconsciente que aparecen cuando estamos dormidos.

Desde la presencia de determinados números, figuras, animales o prendas de vestir hasta el significado de los lugares o personas que aparecen en el sueño o las acciones que se llevan a cabo en él pues, tal como explica la autora todos estos símbolos tienen una lectura que identifica miedos, ilusiones, anhelos, alegrías o tristezas.

Estas son algunas de las referencias más comunes, según ha investigado durante años la experta en interpretación onírica:

Cuando sueñas con... objetos o cosas Un arroyo de montaña poco profundo donde el agua corre cristalina, es augurio de futuras alegrías y buenas noticias respecto a las amistades y relaciones sentimentales.

de montaña poco profundo donde el agua corre cristalina, es augurio de futuras alegrías y buenas noticias respecto a las amistades y relaciones sentimentales. Los peces puede hablar también de amores prohibidos, amores platónicos o de apegos difíciles de superar, sobre todo cuando el agua del estanque aparece sucia por la verdina y plantas parásitas.

puede hablar también de amores prohibidos, amores platónicos o de apegos difíciles de superar, sobre todo cuando el agua del estanque aparece sucia por la verdina y plantas parásitas. Los árboles son símbolo de prosperidad y crecimiento, en especial los frutales y los de tronco grueso. Su aparición suele ser también un buen augurio de protección y circunstancias afortunadas.

son símbolo de prosperidad y crecimiento, en especial los frutales y los de tronco grueso. Su aparición suele ser también un buen augurio de protección y circunstancias afortunadas. Las flores , en general, simbolizan alegría, amor, belleza, inspiración y sentimientos felices, aunque de carácter efímero.

, en general, simbolizan alegría, amor, belleza, inspiración y sentimientos felices, aunque de carácter efímero. Soñar con rosas significa que llega el final de una mala racha, las dificultades se superan, las esperanzas se cumplen y el ánimo queda reconfortado.

significa que llega el final de una mala racha, las dificultades se superan, las esperanzas se cumplen y el ánimo queda reconfortado. Los claveles simbolizan la alegría de vivir, celebraciones y festejos populares.

simbolizan la alegría de vivir, celebraciones y festejos populares. Las amapolas auguran pequeños romances.

auguran pequeños romances. Las margaritas representan la inseguridad sentimental y las dudas respecto a un compromiso de pareja.

Otro de los elementos que se citan habitualmente cuando se cuentan los sueños es el dinero que, generalmente, aparece por sorpresa. Sus escenarios favoritos son: la calle, el campo, un jardín o una cueva. Pero el hecho de soñar con ello no significa que se vaya encontrar en la vida real, ya que se trata de un símbolo onírico que representa los valores internos de la persona que no sabe reconocer o que no utiliza. "El dinero es un recordatorio de que existe ese potencial interior y de las múltiples posibilidades que ofrece", explica Palmer.

Soñar con excrementos es otra de las figuras recurrentes y, lejos de la creencia popular, significa, según revela la autora, que pronto llegará dinero en efectivo, o bien relacionado con pagos pendientes por trabajos realizados con anterioridad o, si el sueño se desarrolla en el exterior, sobre todo en lugares públicos, gracias a lo que venga de golpes de suerte o juegos de azar.

Cuando sueñas con... animales El pulpo anuncia una etapa de confusión emocional en las relaciones.

anuncia una etapa de confusión emocional en las relaciones. La rana y el sapo hablan de una belleza interior escondida, de transformaciones personales que necesitan una segunda oportunidad.

y el hablan de una belleza interior escondida, de transformaciones personales que necesitan una segunda oportunidad. El toro. Verse en sueños perseguido por un toro indicará que se está pasando una racha de estrés y preocupaciones económicas. Aunque también la persecución del toro puede hacer referencia a otro tipo de agobios, como el acoso sexual.

Los alimentos o el acto de comer también suele estar presente en la experiencia onírica, aunque unos se repiten más que otros:

Si sueñas con... comida El arroz simboliza la abundancia y la fecundidad. Puede anunciar desde aumento de familia, hasta un ascenso profesional.

simboliza la abundancia y la fecundidad. Puede anunciar desde aumento de familia, hasta un ascenso profesional. Los huevos están relacionados con la abundancia y su aparición en sueños, tanto si se cocinan, se comen, se compran o se recogen de un corral, representan un buen augurio de felicidad futura. Aunque si se caen y se rompen, será un mal presagio que advierte sobre gastos inesperados, fracaso de un proyecto, o deterioro de la salud.

están relacionados con la abundancia y su aparición en sueños, tanto si se cocinan, se comen, se compran o se recogen de un corral, representan un buen augurio de felicidad futura. Aunque si se caen y se rompen, será un mal presagio que advierte sobre gastos inesperados, fracaso de un proyecto, o deterioro de la salud. El aceite simboliza que pronto llegará el apoyo que se necesita para salir de un apuro.

simboliza que pronto llegará el apoyo que se necesita para salir de un apuro. Las cebollas auguran la cercanía de situaciones que emocionan y tocan la sensibilidad.

auguran la cercanía de situaciones que emocionan y tocan la sensibilidad. El pan indica a quien así sueña que no le faltará lo más esencial para vivir, ni material ni espiritualmente.

indica a quien así sueña que no le faltará lo más esencial para vivir, ni material ni espiritualmente. Las frutas , en general, son símbolo de prosperidad y buena salud. El limón , aunque también es fruta, tiene un simbolismo diferente, ya que anuncia un mal trago por el que hay que pasar necesariamente, para que las cosas, luego, vayan mejor.

, en general, son símbolo de prosperidad y buena salud. El , aunque también es fruta, tiene un simbolismo diferente, ya que anuncia un mal trago por el que hay que pasar necesariamente, para que las cosas, luego, vayan mejor. Las verduras y ensaladas simbolizan las costumbres sanas y sencillas, por lo que su aparición aconseja vigilar lo que se come y mantener el cuerpo en buena forma.

y ensaladas simbolizan las costumbres sanas y sencillas, por lo que su aparición aconseja vigilar lo que se come y mantener el cuerpo en buena forma. Las lentejas simbolizan que no faltarán buenas oportunidades de trabajo, para complementar el que ya se tiene o para cambiar a otra actividad más gratificante.

simbolizan que no faltarán buenas oportunidades de trabajo, para complementar el que ya se tiene o para cambiar a otra actividad más gratificante. Si en la cocina se prepara pescado, su simbolismo refleja los deseos del soñador por agradar y tener cerca a sus seres queridos.

En los meses previos a una boda, los interesados suelen tener sueños relacionados con la ceremonia, los invitados, el banquete, etc. Son sueños que, según explica la escritora del manual para interpretar los sueños, no deben preocupar, salvo que aparezcan símbolos negativos marcados, como un traje de novia negro, una iglesia vacía y a oscuras, o la ausencia de alguno de los novios, ya que estas imágenes sí pueden anunciar problemas emocionales no resueltos o anulación del compromiso.

Soñar con bodas puede mostrar, igualmente, el deseo de convivir con otras personas y compartir experiencias. Dar un "sí, quiero" sería la aceptación de un compromiso en cualquier ámbito; moral, social, laboral…

Por último, casarse con una persona desconocida, anunciaría la proximidad de una asociación relacionada con actividades profesionales o de negocios.

Las fotografías que se ven o que se toman en un sueño forman parte de los llamados sueños telepáticos, que anuncian la comunicación o encuentro con alguien antes de que suceda en la realidad.

Los personajes famosos que aparecen en sueños, suelen ser por lo general actores y actrices, o bien caras conocidas de la televisión.

Si sueñas con... famosos o personas relevantes Soñar con presentadores de informativos indicará que, probablemente, pronto recibirá noticias que serán de su interés.

indicará que, probablemente, pronto recibirá noticias que serán de su interés. Cuando se trata de actores , los sueños a veces se centran en un papel concreto que interpretó un actor o actriz y que gustó al soñador. En este caso el sueño advierte que identificarse en la vida con un rol concreto, ya sea doméstico, profesional o humano, conlleva que emocionalmente se empobrezcan, o incluso se anulen otras vivencias igualmente necesarias.

, los sueños a veces se centran en un papel concreto que interpretó un y que gustó al soñador. En este caso el sueño advierte que identificarse en la vida con un rol concreto, ya sea doméstico, profesional o humano, conlleva que emocionalmente se empobrezcan, o incluso se anulen otras vivencias igualmente necesarias. Cuando el actor es el propio soñador y, por ejemplo, se ve actuando en un teatro, el sueño puede servirse de este símil para que la persona se visualice escenificando los problemas emocionales que tiene, pero que a nivel racional es incapaz de reconocer.

El simbolismo del rey y la reina , con independencia del lugar o la época que refleje el sueño, conlleva añadido el valor de arquetipo universal relacionado con los cuentos, las leyendas y la propia historia de la humanidad.

, con independencia del lugar o la época que refleje el sueño, conlleva añadido el valor de arquetipo universal relacionado con los cuentos, las leyendas y la propia historia de la humanidad. Cuando hay un encuentro o saludo con el rey , augura reconocimiento social y éxito en sus proyectos y trabajos.

, augura reconocimiento social y éxito en sus proyectos y trabajos. La reina también habla de protección y ayuda, pero el éxito que representa ya no es tan directo, sino que llega a través de circunstancias afortunadas y oportunidades que habrá que saber identificar para aprovechar en el momento oportuno.

también habla de protección y ayuda, pero el éxito que representa ya no es tan directo, sino que llega a través de circunstancias afortunadas y oportunidades que habrá que saber identificar para aprovechar en el momento oportuno. Soñar que se lleva una corona , ya sea de oro, de flores o de laurel, simboliza igualmente triunfo, deseos que se cumplen y éxito en los resultados.

, ya sea de oro, de flores o de laurel, simboliza igualmente triunfo, deseos que se cumplen y éxito en los resultados. El Papa lleva implícito un valor simbólico colectivo, asociado con la religión católica y la idea de conexión con Dios. Soñar con él anuncia la proximidad de compromisos y responsabilidades que pronto habrá que asumir.

