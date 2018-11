20 nov 2018

La vida está para vivirla y todas hemos pasado por experiencias buenas, regulares y menos buenas en cuanto a parejas se refiere. Si eres de las que ya ha tirado la toalla y piensa que no es posible encontrar a alguien para compartir del resto de tu vida, sentimos decirte que estás muy equivocada.

Silvia Sanz, psicóloga especializada en pareja, del Psytel, Instituto de Pareja y Sexología, tiene algunas de las claves para saber cómo atraer el amor y encontrar a tu chico ideal. A lo largo de su trayectoria profesional ha descubierto cuáles son las necesidades que existen a la hora de conocer a alguien nuevo y diferente: “En ocasiones encontrar el amor es difícil y las razones pueden llegar a ser muy diversas. No siempre la responsabilidad recae en la otra persona, parte de esa responsabilidad también es nuestra”, nos cuenta.

Lo primero de todo es recuperar la confianza, en varios sentidos: en tu vida, en ti misma y en encontrar a alguien con quien vas a compartir tu vida, esto es fundamental: “La autoconfianza implica conocer cuáles son nuestros propios recursos para hacer frente a las demandas de nuestro día a día. Sentirnos eficaces es un pilar básico para fomentar nuestra autoconfianza, para ello nos tenemos que centrar en nuestro diálogo interno, ¿cómo nos hablamos a nosotros mismos?”.

La autoconfianza es clave para encontrar el amor de tu vida pinit

El secreto está en ti y en “querer conocer”

Muchas veces nos sentimos tan atrapadas que sin darnos cuenta nos bloqueamos. Es muy importante que dejes de buscar clones de tus exparejas y abrirte a conocer. Una ruptura siempre es un proceso complicado el olvido no se logra si no que se modifica el recuerdo y la emoción hacia la otra persona: “No tener contacto con tu ex. Evitar la utilización de llamadas y mensajes que puedan hacer que le recordemos de nuevo. Esto mismo se extrapola a las redes sociales. No buscarle para ver su estado en whatsapp, fotos, videos… Por lo menos en la primera parte de nuestro duelo, hasta que lo tengamos superado, el contacto posterior con nuestro ex, dependerá de nuestra elección y la situación particular”.

Seguramente, si has llegado a este punto estarás cansada de descargarte apps para ligar, de las citas a ciegas con amigos de amigos, la falta de tiempo… que nunca han resultado o si lo han hecho, pronto se han convertido en sapo: “En ocasiones pasar demasiado tiempo chateando sin llegar a tener una cita, puede hacer más lento nuestro objetivo y en ocasiones llevarnos a malas interpretaciones del otro, por lo tanto, interfiere en la posible futura relación”.

En función de cómo te percibas a ti misma, así te percibirán los demás y es que, ¿si no nos queremos a nosotros mismos cómo podemos aceptar el amor de otra persona?

Desbloquearnos y mantener nuestra mente abierta y alerta es otra de las claves para encontrar al amor de nuestra vida pinit

Que comience el juego

La alternativa que nos propone Silvia es un encuentro, organizado por Psytel, de hasta 100 personas en el que ir con la mente abierta. La idea principal es pasar página y ser proactivos para poder encontrar a alguien óptimo con quien conectar. Seguramente te preguntarás si… ¿La compatibilidad es importante?

Conocer a la otra persona para saber si existe compatibilidad es muy importante, pero este evento además te permite descubrir si existe química con alguna de las distintas parejas que irás conociendo a través de varios juegos y también de un formulario que se rellena previamente.

La siguiente cita de “Amor fuera de órbita” es el próximo mes de diciembre así que si quieres probarlo te recomendamos que visites su web. En este evento aprenderás a detectar nuevas situaciones que te conducirán a nuevas experiencias multisensoriales y de esta forma aprender a conocer a distintas personas.

Y es que, tal y como la psicóloga nos explica: “Puede que estés centrada en tu trabajo, y no aceptes oportunidades de salir, no busques otros medios para relacionarte y te quedas aislada. Es cierto, que lo que tenga que llegar llegará, pero es más sencillo si la actitud es proactiva. Acepta oportunidades de cenas, eventos y salidas. Intenta relacionarte con diferentes personas en distintos lugares, no hace falta que sea una discoteca, desde la parada del bus, hasta en el supermercado, como en una fiesta. También puedes acudir a diferentes eventos que se organizan con este fin”.

Reflejar las cualidades positivas facilita atraer a la persona adecuada pinit

Y para terminar, una nota mental: No olvides que para “encontrar a esa persona ideal es importante centrarnos en nosotros mismos: definir que es aquello que consideramos lo mejor para nosotros, tener una autoestima sana, confiar en que igual que nosotras somos buenas mujeres, existen buenos hombres… todo esto hará que nuestras cualidades positivas se reflejen en los demás siendo más fácil atraer a la persona adecuada mostrándonos tal y como somos”.

También te interesa...

Cambiar de pareja cada 5 años: el secreto para ser feliz en tu relación

51 películas eróticas para ver con tu pareja

Las temibles primeras citas