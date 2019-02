8 feb 2019 Vani G. Leal, Psicóloga.

La verdad es que es un dicho que esconde mucha realidad, porque en las relaciones; bueno, sobre todo en las rupturas de las relaciones, esta sensación de ni contigo ni sin ti, es el pan nuestro de cada día.

Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que dos personas que están mal, se han separado o ya no se aman sigan enganchadas la una a la otra?

Pues, en realidad, es por algo muy simple, aunque se sienta de forma muy compleja, es la dependencia.

Y, no siempre por una dependencia tóxica o insana, a veces es, sencillamente, la costumbre, el hábito de abrazar, de oler, de besar a la persona con la que has compartido un tiempo de tu vida y, aunque la relación se acabe, todo ese amor que ha existido no se va de la noche a la mañana (eso sin contar que muchas veces una de las dos partes sigue enamorada).

Lo hemos visto es todas las ediciones de Gran hermano y ahora en Gran hermano dúo no es diferente, Sofía Suescun y Alejandro Albalá son el ejemplo perfecto de ni contigo ni sin ti.

Es fácil criticar desde fuera una relación que se pelea para seguidamente reconciliarse, que se separa para luego volver, que se desprecian para luego enjabonarse. Es fácil pensar que no saben lo que quieren o que se utilizan mutuamente o que una de las dos partes se está aprovechando de la otra, pero hagamos un ejercicio de reflexión.

¿No crees que si pudieran tomarían otra alternativa, que preferirían pasar página y no volver una y otra vez al mismo punto de partida? ¿Por qué crees que no actúan mejor y de forma más positiva?

A todos nos encantaría ser fuertes y pasar página sin ni siquiera pestañear, pero la realidad es que pasar página es de las cosas más difíciles que hay, incluso sin estar ya enamorado es difícil.

Los pensamientos más racionales nada tienen que hacer cuando las emociones están a flor de piel. Todos queremos hacer lo más adecuado pero, cuando no lo hacemos, es porque no sabemos o no podemos hacerlo. Nadie se hace daño a sí mismo por gusto, ni hace daño al otro por gusto.

Y sí, seguro que hay excepciones y habrá personas que les dé igual hacer daño a su expareja, pero no es la mayoría, la mayoría hace lo que puede y, por el camino, inevitablemente, salpican algunas piedras.

Tal vez podríamos volver a intentarlo, tal vez podamos cambiar, tal vez podamos estar juntos una última vez, tal vez podamos ser amigos, tal vez le siga amando, tal vez podamos volver a empezar, tal vez nos hayamos precipitado, tal vez...

Las dudas nos acompañan durante un tiempo, invaden nuestro pensamiento y, por lo tanto, también nuestro comportamiento. Por eso, porque saber si has tomado la decisión correcta no es algo instantáneo, las parejas que han roto pero siguen atadas hacen tantas tonterías y un día se odian y al siguiente puede parecer que están de nuevo en una luna de miel.

Las personas no somos autómatas que puedan programarse para hacer siempre lo correcto, sería ideal, desde luego, pero no, somos seres sensibles, volubles, inseguros y dubitativos y, como parte de nuestro proceso, estamos condenados a cometer errores, errores que, con un poco de suerte y, sobretodo y ante todo, mucha reflexión, serán más leves la próxima vez.