Es curioso cómo algunas sonrisas delatan lo que acaba de suceder en su dormitorio y no es para menos ya que, cuando haces el amor, algo cambia en tu cerebro y en tu cuerpo. Para empezar, una cascada de hormonas se liberan para ponerte de buen humor. La oxitocina y las endorfinas son las culpables de que después te sientas más feliz y unida a la otra persona. Pero además, estas hormonas, aclara Laura Palomares, directora de Avance Psicólogos, “hacen que tu sistema inmunológico se vea claramente reforzado”.

A pesar de que la oxitocina la liberamos tanto hombres como mujeres, en las mujeres es mayor su aumento. Esta es la causa por la que, según el Dr. Arun Ghosh, médico especialista en salud en el Spire Liverpool Hospital, “son más propensas a bajar la guardia y enamorarse de un hombre después de la relación”. Es decir, si eres mujer y tienes relaciones sexuales con un hombre, no te sorprendas si después te sientes más contenta, más unida y más enamorada de él. No eres tú, son las hormonas que no distinguen si es el amor de tu vida o una aventura casual. Por eso, sencillamente, te sentirás enamorada y enganchada. Y esta es la explicación, según el doctor Ghosh, de que una ruptura a corto plazo también duela mucho.

Tampoco pasa nada malo si te enamoras, pues “estas emociones, entendidas en el amplio sentido de la palabra, no solo el de pareja, se ha demostrado que influyen en tu bienestar: bajan el estrés, mejoran el sistema cardiovascular, refuerzan el sistema inmunológico y favorecen la autoestima”, destaca Laura Palomares.

Ellos aceptan el “no” compromiso

Mientras nosotras tejemos lazos de unión por cada orgasmo, ellos obtienen simplemente placer. La responsable es la dopamina, que por otro lado consigue que se vuelvan un poquito adictos. Es por eso que el problema masculino suele ser catalogado como “vicio” más que como amor y entrega. Pero no te alarmes, porque por cada orgasmo que tenemos las mujeres nuestra mente se vuelve más aguda gracias al aumento de la testosterona, la cual añade el doctor, “mejora la concentración y los tiempos de reacción”.

Favorece la salud

Otra de las razones por la cual no debes subestimar el acto sexual es que “puede ayudarte a cultivar nuevas células cerebrales", según científicos de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Al parecer, cuánto más lo practicas, más células creas.

Por si fuera poco, hay estudios que afirman que las personas mayores activas sexualmente son menos propensas a padecer demencia. Según el Dr. Ghosh, esto se debe al aumento del flujo sanguíneo hacia el cerebro, que mejora los niveles de oxígeno y esto proporciona un nuevo suministro de nutrientes.

Un beso vale más que mil palabras

Los labios están llenos de terminaciones nerviosas. Como consecuencia, “el beso inicia varios mecanismos en el cerebro, liberando sustancias químicas que reducen el estrés y aumentan el humor”, dice el Dr. Ghosh. Por eso se recomienda besar mucho incluso entre las sábanas. De hecho, es recomendable para la salud, practicar un sexo consciente, sin prisas y recreándose en los detalles y olvidarse del “rapidito”.

