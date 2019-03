25 mar 2019

Nos dicen una y otra vez que debemos ser sinceras, honestas, directas. Que es mejor decir la verdad aunque duela, pero resulta que quizá ser tan directas nos puede dejar solas. Al menos a esa conclusión llegó la Universidad de Washington en Seattle publicado en Journal of Personality and Social Psychology que asegura que las personas que dicen las cosas a la cara, son directas, honestas y prefieren decir la verdad por encima de todo, tienen más posibilidades de terminar quedándose solas y sin amigos.

Según el estudio, esta conclusión se debe a que quienes hablan de manera más clara y directa tienen problemas para relacionarse con los demás. No es que esos rasgos impliquen que tienen un problema, pero la realidad es que no a todo el mundo le gusta escuchar la verdad y mucho menos saben lidiar con personas que no tienen filtro.

El mismo estudio asegura que las personas que son más honestas suelen tener menos sentido del humor, una característica que algunas personas consideran que es "negativa".

El mismo estudio confirma que las personas menos directas y honestas, suelen ser relajadas, por lo tanto tienen un mejor sentido del humor y se relacionan mejor con otras personas.