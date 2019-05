20 may 2019

"Como vaya yo y lo encuentre..." Quién no sepa lo que significa esta frase es porque tiene una madre con mucha paciencia. Pero el resto de mortales sabemos perfectamente que a tu madre le tomará 0.2 segundos encontrar esa blusa que llevas 20 minutos buscando y no encuentras. Nos atrevemos a decir que tú te juras nunca jamás espetar esa retahílas de frases que dice tu progenitora y prometes que si en algún momento te conviertas en madre no las vas a repetir. Pero lo cierto, es que ni siquiera tienes que llegar a convertirte en madre, las dirás mucho antes de lo que pensabas. Sí, al llegar a los 33.

Un estudio ha afirmado que cuando las mujeres llegan a una edad aproximada de 33 años, comienzan a mostrar signos de comportamiento similar al de sus progenitoras, adoptando hábitos, gustos y actitudes muy parecidos. Aunque no se quiera y se reniegue, parece algo de lo que es difícil escapar. Sucede con más certeza en las mujeres que acaban de tener su primer hijo, según informa el peridódico británico The Mirror.

La investigación fue realizada por el Dr. Julian De Silva, quien entrevistó a 2.000 personas como parte del estudio. El doctor llegó a la conclusión de que más de la mitad de las mujeres se encontraban actuando como su madre, en lugar de rebelarse como lo habían hecho en sus años de juventud. Este comportamiento incluía adoptar los mismos dichos, hábitos y costumbres.

También se encontró que los hombres empezaron a transformarse en sus padres a una edad similar, alrededor de los 34 años. Y además de actuar como nuestros padres, muchos de nosotros también sentimos que nos parecemos más a ellos a medida que envejecemos.

“Todos nos convertimos en nuestros padres en algún momento de nuestras vidas, y eso es algo que debemos celebrar. Convertirse en padres es el desencadenante principal, y los factores del estilo de vida también son importantes. Es una parte inevitable del envejecimiento, pero es un proceso que muchas personas quieren postergar por el mayor tiempo posible”, explicó el doctor al mencionado periódico.