6 ago 2019

La menopausia es un proceso difícil, de eso no hay duda. Los cambios hormonales y físicos que presenta, suponen un traspiés para muchas mujeres. Si bien es cierto que no a todas las mujeres les afecta igual, es una etapa que puede acarrear diferentes problemas de salud. Pero no solo eso, según los expertos, la menopausia es una de las principales razones de divorcio entre parejas que rondan los 50 años.

Llamamos menopausia al períoso de tiempo en el que la mujer deja de tener período menstrual. No solo se dice adiós a la regla, sino que este cambio trae consigo trastornos hormonales y físicos que afectan, al menos, a un 20% de las mujeres que viven esta etapa. Y estos cambios, son causantes de múltiples divorcios debido a las fluctuaciones en el estado de ánimo que presentan muchas mujeres.

Reproducir Video: Pincha en la foto para descubrir remedios naturales para la menopausia.

Entorno a un 30% de las mujeres sufren bochornos, sudoración excesiva, palpitaciones o depresión durante este período de tiempo. Algo que una vez acabado el proceso, desaparece, pero que mientras se vive, supone un calvario para infinidad mujeres. Estos factores, sumados a la falta de apetito sexual o al dolor a la hora de tener relaciones sexuales, se convierten en detonantes a la hora de finalizar las relaciones amorosas.

La media de edad en la que se da la menopausia es de los 48 a los 50 años, aunque depende de la mujer en concreto y los síntomas, dependen también del estilo de vida.

Sin embargo, la falta de concienciación sobre este proceso (que no dura eternamente) es una de las principales causas de los divorcios en estas edades, ya que muchas parejas consideran los cambios insostenibles y deciden abandonar la relación.