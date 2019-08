2 ago 2019

La menopausia no es una enfermedad. Esto es lo primero que deberíamos dejar claro. Es simplemente un un proceso evolutivo que lleva aparejados cambios no solo hormonales sino sociales, muy parecido a la adolescencia, que la mujer afronta también con rebeldía, pero con el plus de toda una experiencia vital. Esta es la visión que ofrece la ginecóloga y sexóloga Francisca Molero, de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FEES) y de la Sociedad Catalana de Sexología, para quien la menopausia "puede ser la mejor época de la vida de las mujeres porque éstas dejan detrás muchas responsabilidades".

No hay evidencia científica que relacione menopausia con disfunción sexual femenina, afirma tajante la doctora Molero, quien insiste en que la bajada hormonal no tiene una relación causa-efecto con la disminución de la libido.

Sí puede tener "cierta" importancia en las relaciones sexuales la sequedad vaginal, uno de los efectos de la menopausia. Aunque "todo va a depender de la utilidad que se le de a la vagina".

Según la ginecóloga en medicina hay una expresión que es "la función hace al órgano", lo que quiere decir que "si una persona mantiene la actividad sexual, mantiene la función. Cuanto menos se desarrolle esa función, más atrofia habrá en el órgano".

A su juicio, uno de los mayores "enemigos" del sexo en esta etapa son los antidepresivos, que toman algunas mujeres porque están deprimidas.

También el doctor Sánchez Borrego contesta con un "no rotundo" cuando se le pregunta si la menopausia disminuye el deseo sexual y recuerda que para muchas mujeres es un alivio dejar de tener la regla porque pierden el miedo al embarazo. "Hay que romper una lanza, porque la sexualidad hay que tenerla hasta la muerte", aunque "lógicamente el sexo no es igual a los 20, 30, 40, 50 o 60 años".

Para la sequedad, hay solución y va desde una crema lubricante o hidratante, hasta un tratamiento hormonal tópico (óvulos), que puede ser "suficiente y eficaz para un grupo muy amplio de mujeres", asegura Sánchez Borrego.