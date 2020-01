16 ene 2020

Además de que las mujeres ahora nos cuidamos de forma diferente, también la sociedad ha evolucionado, la realidad socioeconómica ha cambiado y ese periodo de inestabilidad y confusión que se achacaba a la mujer al llegar a los 40 ahora se ha adelantado toda una década. ¿Existiría entonces la llamada crisis de los 30?





La llegada a la treintena

Los tiempos indudablemente han cambiado y una mujer de nuestro tiempo cuando llega a la década de los 30 no vive la realidad social y económica que vivieron nuestras madres o nuestras abuelas. El tempo ha variado, ahora las mujeres tenemos más libertad y ese papel únicamente de madre, esposa y ama de casa, aún siendo una alternativa maravillosa si es por libre elección, se ha quedado anticuado para muchas de nosotras.

Ya no se percibe el trabajo como para toda la vida, ni los jóvenes se independizan a una edad tan temprana como la de nuestros abuelos, también se retrasa la llegada de los hijos, si es que llegan. A todos estos factores se le suma que la mujer vive una época de empoderamiento, según palabras de Fernando Moreno, coach de mentalidad y autor del libro Sin vergüenza de mí, “La mujer empieza por fin a ser dueña de su destino y a cuestionarse tradiciones que llevaban arraigadas muchos siglos. Han entrado en la edad adulta con el empoderamiento femenino y el movimiento feminista y quizás las generaciones anteriores no lo entiendan.”

Por todo esto muchas mujeres llegan a los 30 sin una relación sentimental estable, sin hipoteca, sin un trabajo con contrato fijo, sin tener claro si quieren o no ser madres o incluso a qué se quieren dedicar para lograr un desarrollo profesional pleno y satisfactorio. “La generación de los millennials ha sido descrita como la generación Peter Pan puesto que hay una tendencia en postergar decisiones que antiguas generaciones tomaban a una edad más temprana” apunta Moreno.

El por qué de esta crisis

Además de postergar las decisiones que nuestros ancestros tomaban muy jóvenes, las mujeres millennials viven un nuevo estilo de vida y una realidad laboral diferente basada en la era digital. Al vivir en una época de autorrealización y empoderamiento femenino, la mujer tiene la posibilidad de diseñar su vida, de poder cambiar patrones que probablemente ninguna mujer de su árbol genealógico haya tenido oportunidad de romper, un nuevo rol que puede provocar vértigo, inestabilidad y confusión, las inquietudes normales de cualquier primera vez, pero maximizado emocionalmente al ser de una dimensión vital apabullante.

Las generaciones anteriores puede que no comprendan qué es lo que ocurre con esta nueva generación y por qué con esa edad siguen sin tener una vida estable como las de antaño. Simple, las circunstancias han cambiado, la sociedad ha evolucionado y el papel de la mujer es muy diferente al de antes.

Consejos para sobrevivir a la crisis de los 30

El coach Fernando Moreno tiene unas pautas clave para sobrevivir a esta etapa, tanto si estás a punto de entrar en los 30 como si ya has traspasado el umbral.

-Tienes tiempo. Respira. Tu vida es tu decisión y no eres egoísta por vivirla como tú decidas. Olvídate de eso de que “se te pasa el arroz”. No estás destinada a ser o a hacer nada que tú no elijas.

-No te apresures tomando decisiones que te hipotecarán a largo plazo, ya sea financieramente o emocionalmente. Analiza si estás dónde quieres estar y si no es así trata de cambiar la situación.

-No te dejes influir por consejos del milenio pasado ya que los consejos que te darán tus familiares estarán basados en otras realidades socioeconómicas. Aunque estos consejos eran válidos en otros tiempos ahora probablemente hayan quedado obsoletos, no estás obligada a seguirlos y no hacerlo no significa que estés siendo desleal a tu clan ni rechazando ayuda, eres libre para tomar tus propias decisiones.

Tu desarrollo personal y crecimiento emocional no pueden basarse en premisas antiguas que frenen tus capacidades. Para vivir en armonía y plenitud escúchate, visualiza dónde quieres ir y estar, vive tu presente de forma amable y generosa contigo. También ten presente que todas las mujeres que te han precedido en tu familia son importantes y que sin sus caminos no se hubiera podido escribir el tuyo, agradece lo que te han enseñado y continúa tu andadura. Disfruta de tu nueva década y del compartir con este nuevo modelo femenino tan poderoso.