El equipo de Mujerhoy sigue trabajando desde casa. Cada uno con nuestras circunstancias, viviendo, como todos vosotros, una situación excepcional que nos ha llevado a ingeniárnoslas para que esta cuarentena se haga lo más llevadera posible. Así las cosas, queremos acercarnos mucho más a todos vosotros, y compartir, cada día, las recomendaciones de la redacción de Mujerhoy. Ese libro qué estamos devorando, esa canción que nos hace brincar en el salón, esa receta que hemos aprendido, esa rutina de ejercicios que nos mantiene activos y todo aquello que pensamos puede ayudarnos a hacer que este tiempo merezca la pena. #mujerhoyencasa va a acompañarte estos días como siempre lo ha hecho, pero con más fuerza que nunca. Estamos con vosotros.

Hoy recomienda: Raquel Rodríguez, redactora de moda y belleza

Desde que arrancó la cuarentena muchos han sido los vídeos virales que han inundado las redes sociales y que han hecho que este periodo de confinamiento sea algo más llevadero y divertido. Sin embargo, hubo uno que llamó especialmente mi atención (y la de muchos, pues ya alcanza millones de reproducciones). Se trata de una grabación que llega desde Italia en la que una pareja baila al ritmo de 'Il mondo' en un balcón. Un momento que ha dado la vuelta al mundo y que es el ejemplo perfecto de mi recomendación para el confinamiento: bailar, en el sentido amplio de la palabra y para encontrar la felicidad.

¿De qué va esto? Con bailar no me refiero a seguir los pasos que indica un vídeo de esa clase de zumba que has puesto con la intención de continuar con tu rutina deportiva y hacer “algo de cardio”. Tampoco me refiero a que te plantes delante de una silla simulando una barra de ballet y aprendas a hacer un 'grand jeté'. Y mucho menos pretendo que pienses en aprenderte una coreografía con una infinidad de pasos que ni la mismísima JLo haría. Hablo de dejarte llevar en cualquier situación, aunque sean pocas las que el encierro permita. Acompaña tu día a día de música, sea cual sea. Elige tu favorita e inclúyela en tu rutina diaria. Baila mientras cocinas, mientras limpias (no imaginas lo que una escoba puede darte como pareja de baile), baila en la ducha, delante del espejo, baila con la melodía de un anuncio, con los aplausos de las ocho… En definitiva, baila para ser feliz y no para perder calorías. Baila para dedicarte un momento (o los que quieras) a ti misma. Siente la música y muévete al compás como tu mente y cuerpo permita y experimenta los beneficios que aporta a tu salud mental.

¿Por qué te va a encantar? En algún momento alguien dijo que las personas que bailan son las más felices y no le faltaba razón. Y es que cuando bailamos nuestro cerebro libera dopamina y endorfinas, unos neurotransmisores que generan bienestar, relajación, alegría y empoderamiento. Sensaciones que hacen mucha falta en estos momentos en los que la negatividad, la tristeza y la ansiedad puede apoderarse de nosotros.

Ver el lado positivo de esta etapa puede ser, en ocasiones, mucho más difícil de lo que habíamos pensado. La incógnita diaria del qué va a pasar es la protagonista de nuestra rutina y liberar tensiones moviendo tu cuerpo es una de las mejores oportunidades para aportar risas a tu día y despejar así tu mente. Puedes hacerlo sola, en la intimidad y sin que nadie te vea, pero compartir este momento haciéndolo en pareja (y sacarte un momento romántico de la manga), con los más pequeños de la casa, en grupo o hasta con tu mascota aporta un beneficio a los vínculos sociales tan escasos en estos días. No hay excusas, no importa que el ánimo esté por los suelos. Y si no me crees, solo tienes que ver el vídeo de esos sanitarios que, como buenamente pueden y ataviados con los famosos EPI, imitan en los pasillos del hospital la coreografía de Beyoncé en la conocida canción 'Single Ladies'. Sí, hablo de otro vídeo viral y si ellos han podido rescatar unos segundos del frenético y admirable trabajo que están realizando, tú también.

Mi recomendación... Pon una canción que te levante el ánimo, de esas que incitan a moverte, una canción que te guste o que te recuerde a algún momento divertido. Seguro que tienes a alguna. Y dedica esos tres minutos a dejarte llevar por lo que te hace sentir. Salta, ríe, mueve los brazos, la pierna, el pié (y la tibia y el peroné). No hace falta ser un genio de la danza para hacerlo. No importa si eres la persona más arrítmica del mundo, se trata de que sueltes por unos instantes las preocupaciones. Si no te decides por ninguna, prueba con 'Resitiré', la canción que ya se ha convertido en el himno de la pandemia y que es un buen aliento y chute de ánimo.

La música y el baile como solución para todo y este es un buen momento para experimentarlo.