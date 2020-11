27 nov 2020

Compartir en google plus

Si ha habido un momento en tu existencia en el que has necesitado tener un hobby es este. En plena pandemia el cerebro está usando todos los recursos a su alcance para relajarse y contener la ola de emociones negativas y estrés que la situación general nos está generando y, para ayudarle, no hay nada mejor que tener un hobby. Pero tan cierto como que las aficiones nos ayudan a relajarnos es que muchas personas no acaban de encontrar ninguna que les satisfaga y les permita desconectar… hasta la llegada de Youtube. Paradójicamente, en la época de nuestras vidas en la que menos nos relacionamos y en la que nos tapamos la cara por culpa de la mascarilla el mundo de la belleza online se ha convertido en la tabla de salvación de muchas cuarentenas. Porque la belleza también puede ser el hobby que tu mente necesita.





VER 18 FOTOS Los mejores alimentos contra el estrés y la ansiedad

¿Pueden ser los tutoriales de belleza el hobby que estás buscando?

Sobre por qué las mujeres invierten en belleza cuando las grandes crisis acechan a la sociedad ya hay muchas teorías sociológicas escritas, incluida la famosa teoría del pintalabios rojo (the lipstick effect), esa que afirma los pequeños detalles gratificantes, como un pintalabios, sustituyen a las grandes inversiones en épocas difíciles.

En esta ocasión el encierro por el coronavirus provocó un lipstick effect distinto: se unió la necesidad de seguir manteniendo un buen aspecto en las videoconferencias, con el deseo de autocuidado y la fiebre DIY y el resultado de ese cóctel fue que las consultas prácticas sobre belleza aumentaron de forma abrumadora desde que el coronavirus llegó a nuestra vidas. Un ejemplo: las búsquedas en Google sobre cómo ponerse uñas aumentaron un 4.500% solo en la primera semana de encierro.

Los tutoriales que explican en Youtube cómo hacerse las cejas o cómo teñirse el pelo también se convirtieron en un hit en su momento, pero el hecho de que ya podamos ir a la peluquería no ha impedido que este tipo de contenidos sigan al alza porque para muchos se han convertido en el remanso de paz que estaban buscando. ¿Por qué? Porque a nuestro cerebro le relajan.

Hiperfijación: el motivo por el que los tutoriales de belleza relajan la mente

No todos somos iguales, hay mentes que se relajan haciendo ganchillo, a otros les gusta hacer un bullet journal, la caligrafía, cocinar… Todas estas actividades comparten el mismo motivo que ha hecho que seguir tutoriales de belleza con el móvil en una mano y las brochas en otra se haya convertido en la tendencia más cool para relajarse de este año: usan la hiperfijación para concentrarse en el momento presente, un mindfulness 100% práctico y la alcance de los que se sienten incapaces de hacer mindfulness.

La hiperfijación es un proceso en el que el cerebro se abstrae de todo lo demás para concentrarse en la actividad (normalmente manual) que está desarrollando en ese momento, aunque si eres capaz de quedarte absorto viendo una serie o leyendo un libro a ese proceso también se le denomina hiperfijación.

En épocas de incertidumbre o ante situaciones en las que el cerebro siente que no tiene ningún tipo de control (y no olvidemos que la ausencia de control es un factor de estrés y ansiedad) nuestra mente suele emplear la estrategia de la hiperfijación como vía de escape para huir durante unos minutos de lo que le preocupa.

Video: 5 apps para meditar y calmar la ansiedad

Consultando sobre cómo arreglarse las raíces en Youtube muchas mujeres encontraron en los tutoriales de belleza una fuente inagotable de ideas de hiperfijación y un nuevo hobby que, además, tiene la ventaja de fomentar el autocuidado. Puede que aprender paso a paso a hacer un cut crease o un delineado gráfico sea banal, pero lo es tanto como pintar mandalas o hacer punto de cruz, con el plus de que una vez aprendida la técnica gracias al tutorial se puede seguir practicando por nuestra cuenta y entreteniendo a la ansiedad un poco más. Eso sí, hay que evitar caer en obsesiones: darle un respiro a la mente está bien, pero evadirse de todo 24 horas al día es un problema. La hiperfijación, como la máscara de pestañas, hay que usarla con moderación.