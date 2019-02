12 feb 2019

Primero, escúchate

Si observamos a un bebé, vemos que sólo come lo que le apetece cuando quiere. Cuando se siente lleno, para. Es decir, la necesidad de su cuerpo es esa, la de comer exclusivamente cuando tiene hambre y escuchar y seguir la intuición del cuerpo. Este comportamiento es innato, pero muchos de nosotros perdemos nuestra conexión con él a medida que envejecemos debido a influencias externas. Por ejemplo, las dietas.

Si eres de esas personas que viven en dieta perpetua, empalmando la dieta de moda con la que te recomendó tu amiga y la que te impones tú misma, has de saber que se crean ciertos temores en torno a la comida y esto afecta a la percepción de lo que es comer normal. Las restricciones, las normas, las listas de prohibidos… hacen que pierdas las señales naturales de hambre y plenitud. Al final todo lo que queda es miedo, culpa, vergüenza y ansiedad.

Plan B: fuera planes y horarios

Entonces, ¿qué hay que hacer para reconciliarnos con los alimentos? Pues la respuesta tiene que ver con la relación emocional que mantenemos con la comida y la alimentación.

“Para romper el vínculo tóxico con la comida es importante ser consciente de qué como y cómo lo hago” afirma Belén Colomina, psicóloga experta en mindfulness para familias.

Debes preguntarte a qué responde el impulso de comer, ¿saciar un nerviosismo, un aburrimiento o una sensación de hambre…?

Según la experta, el Mindfulness, puede ayudarte a diferenciar estos diferentes estados físicos y emocionales. “Cada día tendrás una necesidad energética distinta y es bueno, para adquirir buenos hábitos alimenticios, saber escucharnos y atendernos. No quedarte con hambre y tampoco comer en exceso” Al final, los buenos hábitos son los que cambiarán la relación tóxica a una más saludable para el cuerpo, la mente y las emociones.

Hoy en día existen multitud de maneras para practicar 'mindful eating', incluidas Apps como Petit BamBou, que te lo ponen muy fácil para hacerlo en cualquier lugar y momento. Su programa Alimentación Consciente cultiva el bienestar en la mesa a través de la meditación: sin juicio, sin más objetivo que establecer una relación saludable con los alimentos y nuestro cuerpo.

Tips de experto para tener una relación alimenticia sana

Utilizar la comida como medio para nutrir nuestro cuerpo y mantenernos saludables.

No utilizar la comida como tranquilizante o medio de distracción, ni como fuente de gratificación principal.

No utilizar la comida para llenar vacíos emocionales.

Comer de todo sin descontrolarse, sin restricciones y sin atracones; mantener un equilibrio nutricional.

Comprender que no eres lo que comes y que tu dieta (o tu peso) no te definen.

Entender que la comida no es el enemigo o algo que deba ser temido o controlado.

