5 ago 2019

Cuando comenzamos una dieta de adelgazamiento hay muchas dudas, pero sobre todo, muchos alimentos que no sabemos si debemos consumir, ya sea por sus propiedades o por su aporte calórico. El plátano es uno de esos manjares que nada más comenzar un régimen, desaparecen de nuestra vida por sus calorías, pero también pos sus azúcares. Si quieres adelgazar, no tomes ni plátanos, ni aguacates ni chirimoyas. Y por nada del mundo, comas uvas o melón. Eso es lo que dicen algunos. Pero... ¿Es cierto? ¿O se trata del extendido bulo de que la fruta engorda?

Dispuestas a hacer campaña por poder merendar plátanos (tenemos hasta el pertinente 'tupper' con su forma, en amarillo chillón, claro está), hemos recopilado los bulos más extendidos cuando hablamos de alimentación, pero sobre todo, de dietas de adelgazamiento. ¡Preparados, listos, ya! A comer (o no).

Reproducir Pincha en la foto para descubrir cuáles son los alimentos termogénicos que adelgazan.

Con el objetivo de desmentir las falsas creencias sobre la alimentación, la farmacéutica Gemma del Caño, el dietista Pablo Ojeda y la nutricionista Beatriz Robles han llevado a cabo La guía de los bulos en alimentación que está disponible de manera gratuita y que rebate todos aquellos comentarios, que seguro, has escuchado alguna vez en la vida, "no cenes fruta, engorda le doble", puede que sea el más famoso. Ahí van los más populares:

El plátano, la fruta prohibida

¿Sabes cuántas calorías tiene un plátano? Si es de tamaño mediano, aproximadamente 105 por lo que es un tentempié más que saludable. Tiene azúcares, sí, pero naturales procedentes de la fruta, para nada perjudiciales. Además, es muy saciante, por lo que no pasarás hambre, algo muy importante en una dieta en la que el objetivo es adelgazar. Mejora el tránsito intestinal por sus altos niveles de fibra y es la fruta ideal para cualquier momento del día. La próxima vez que te digan que el plátano engorda, acuérdate de estas palabras.

Cenar fruta es malísimo

Falso. Y además, ni el melón ni la sandía son indigestos por la noche. La sandía es una cena ligera perfecta para el verano. Fresquita y saludable, la puedes tomar en las cantidades que desees. ¿Qué es lo peor que puede pasar en ese caso? Que vayas al baño por la noche debido a su alto porcentaje de agua.

Agua y el zumo de un limón, el santo grial de la belleza

¿De verdad es tan bueno el limón como depurador del organismo? No. Es más, ni depura ni hace que adelgaces de manera instantánea. Dudamos de las modelos cuando afirman que el secreto de su figura es este ritual. Según la guía: "El limón tiene una cantidad importante de E-330 pero se puede encontrar también en muchos otros alimentos, por lo que no hay ningún nutriente en él que justifique cualquier efecto depurador en el organismo". Mito resuelto.

Los edulcorante son malos para la salud

Según los tres expertos no, ya que "todos los aditivos son seguros". El problema reside en que endulzamos todo, y estamos acostumbrando al paladar a un nivel innecesario de dulzor en todos los aliementos. No es malo endulzar ciertas cosas, como el café o un yogur con un poco de stevia, pero incorporarlos a la dieta en todo, sobre todo cuando no encontremos un edulcorante sano y acudamos al azúcar, no es para nada recomendable.