13 feb 2020

Aún se sigue hablando de lo estupenda que lució Jennifer López en la Super Bowl y es que es una de las mujeres más admiradas y de las artistas latinas más reconocidas del mundo. Su espectacular belleza y su envidiable físico siempre son noticia y por eso todas queremos conocer cuáles son sus entrenamientos o su dieta para seguir siendo a sus 50 años la reina indiscutible de la belleza latina. Después de su reto de 10 días sin azúcar y sin carbohidratos, te contamos qué es lo que come la diva JLo en un día cualquiera.





El estilo de vida de JLo

Jennifer se cuida muchísimo y practica ejercicio a diario para mantener su cuerpo tonificado. Su entrenadora Tracy Anderson es la que se encarga de elaborar las tablas de ejercicios para las rutinas fitness de JLo pero también es la que cuida de su alimentación junto con el coach Dodd Romero.

Como Jennifer es imparable, Anderson mantiene su alimentación lo más limpia posible para aumentar la energía que necesita para llegar a todo, así su alimentación se basa en productos orgánicos y proteínas de alta calidad.

Dodd Romero, el otro culpable del cuerpazo que se gasta la López, ha explicado que Jennifer no toma desde hace años cafeína, evita el alcohol y bebe al menos 7 vasos diarios de agua.

Según Anderson todo lo que come JLo es fresco salvo un procesado, la proteína en polvo que la utiliza para elaborar algún batido que pueda tomar a lo largo de la semana, así ella obtiene sus nutrientes de alimentos como el pollo, el pavo, los huevos o la carne de res alimentada con pasto. También añade Romero que la artista come pescado y frutos secos como nueces para añadir grasas saludables a la dieta.

Jennifer toma mucha verdura, en especial las de hoja verde como el kale, el brócoli o las espinacas. En ocasiones, y si no está a las puertas de un evento importante, hace más flexible su dieta e incorpora algunos carbohidratos complejos como la avena, la quinoa, las batatas o el arroz integral. Al ser de asimilación lenta no aumentan de golpe los niveles de azúcar en sangre por lo que la insulina no tiene que trabajar a destajo para eliminar el exceso de glucosa almacenándolo en forma de grasa, así que bravo por JLo.

Pero, aunque por regla general la dieta de Jennifer sea muy saludable, la diva también es humana y le gusta darse un capricho de vez en cuando, con moderación hasta puede tomarse un helado de vez en cuando, ¡por supuesto que sí!

¿Qué como Jennifer en un día?

Según declaraciones de la propia JLo un día de su dieta podría ser perfectamente este menú saludable. Para desayunar le encanta tomar un batido con proteína en polvo y frutos del bosque como fresas, frambuesas y arándanos. También le gusta añadirle un yogur griego natural para cargarle más de proteína y para endulzarlo usa miel y canela, le agrega un poco de zumo de limón y le pone unos cubitos de hielo ¡listo!

A la hora de comer combina proteína con verduras siendo estas últimas las máximas protagonistas de sus almuerzos. Le gusta mucho el salmón acompañado de brócoli, calabacín o pimiento, aderezado con una vinagreta ligera o bien opta por una ensalada que le encanta y que es de kale, queso, pipas de calabaza, cebolla, zumo de limón y AOVE. ¡Ñam!

Para la cena vuelve a combinar proteína con un carbohidrato complejo como la quinoa o bien con verduras, uno de los platos que prefiere es el pollo a la plancha acompañado de coles de Bruselas o carne de pavo salteada con quinoa, chalotas y espinacas. Una cena ligera que siempre incluye proteína para cuidar de sus músculos.

¿Y no picotea entre horas? Por supuesto que lo hace. Toma frutos secos o fruta para continuar la jornada a tope de energía.

Lucir palmito a los 50 años de la manera que lo hace terremoto López no es fácil, hay que cuidarse y mucho, alimentarse de forma consciente, dando prioridad a las verduras y a la proteína de calidad y por supuesto llevar una rutina de ejercicios completa y, sobre todo, constante.