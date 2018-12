19 dic 2018

Compartir en google plus

La Navidad es una época muy especial que vivimos con mucha ilusión y entusiasmo, pero debemos admitir que también trae unos días de agobio en los que tenemos que plantear un menú delicioso para nuestras comidas y cenas, organizar las vacaciones de los niños (si los tienes) o hacer la compra de regalos para todos. Puede llegar a ser agotador...

Ante todo, no deberíamos olvidar que las fiestas están para desconectar y pasarlo bien con nuestra familia y amigos pero, si hay alguien que pueda hacernos disfrutar de verdad y liberar nuestro estrés, ese es nuestra pareja. Porque sí, está muy bien eso de pasar tiempo con nuestros padres, hermanos, sobrinos o mejores amigos pero, seamos realistas, también nos merecemos vivir las fiestas desde el lado más íntimo, compartiendo momentos y, sobre todo, placer.

¿Por qué no os animáis a hacer de estos días unas fechas inolvidables? Te proponemos una selección de cinco ideas de juegos sexuales para hacer con tu pareja y subir la temperatura en estos días fríos de Navidad. ¡Fichadlas, relájate y déjate llevar por la pasión!

1. El árbol de Navidad de los deseos

En Navidad nuestra casa se llena de luces, adornos y decoración típica de la época. Una fantástica idea para que podáis pasarlo bien en pareja es aprovechando la propia decoración de vuestro hogar. ¿Quién no tiene un árbol de Navidad en su salón? Seguramente no le hayáis dado importancia pero te decimos que, a partir de ahora, puede cobrar un papel muy interesante para vosotros. Simplemente tenéis que colgar en el árbol pequeñas notas con vuestros deseos a modo de adorno. Día a día, abriréis un par de deseos y cada noche pondréis en práctica uno diferente, así iréis descubriendo gustos del otro que (quizá) no conocíais. ¡Puede ser muy divertido!

2. Un calendario de Adviento de lo más sexy

Los calendarios de Adviento se utilizan para saber cuántos días faltan para la llegada de la Navidad y cada día los niños encuentran una chocolatina para hacer la espera más amena. Pero, ¿por qué no hacer una versión adulta? Podéis crear vuestro propio calendario incluyendo los días que vosotros queráis, por ejemplo hasta Reyes. En lugar de chocolate, cada día esconderéis un reto, juego o postura sexual diferente para practicar. ¿Os atrevéis?

3. Un juego de mesa erótico

¿A que nunca te habrías imaginado que un juego de mesa os aportaría placer? En Navidad este tipo de juegos se utilizan como entretenimiento familiar en todas las sobremesas. Pero, ¿por qué no incorporar también esta tradición a nuestra rutina sexual? Existen diferentes tipos de juegos con los que tanto tú, como tu pareja, descubriréis una forma nueva de pasarlo bien juntos. Dados eróticos con diferentes posturas, un juego stripper o de sexo oral son algunos de los mejores. ¡Eso sí! Debéis saber que, como cualquier juego, requiere su tiempo así que aseguraos de que estáis solos en casa, ¡y a disfrutar!

4. Un toque dulce a vuestras noches

¡Ay, dulce Navidad! Si quieres disfrutar al máximo, te proponemos darle un toque diferente a vuestras noches de pasión. Para ello, el sexo oral debe ser protagonista. Una buena idea es incluyendo en los preliminares algún sirope de un sabor que os guste (chocolate, fresa, caramelo....) y un helado. Lo esparcís sobre el cuerpo desnudo del otro (por turnos) trazando diferentes caminos para que la otra persona pueda recorrerlos con su lengua. La sensación del helado frío junto con la alta temperatura hará que la otra persona alucine.

5. Una carta de Reyes sorpresa

¿Qué serían unas Navidades sin regalos? Después de abrirlos con la familia, tocará daros los vuestros y es que, al igual que los niños se piden sus juguetes favoritos, ¿por qué no ibais a hacer lo mismo vosotros? Puedes sorprender a tu pareja con algún juguete sexual que sepas que quiera probar o, simplemente, creas que le puede gustar. Vibradores, bolas chinas, lubricantes de sabores... ¡Son tantas las opciones! Y lo mejor de todo será cuando lo estrenéis esa misma noche. ¿Todavía no tienes su regalo? ¡Corre a comprarlo!

También te interesa...

20, 30, 40: Así es el sexo que los hombres quieren según su edad

6 planes perfectos para pasar la Navidad en pareja

Sexo, si es breve, dos veces bueno