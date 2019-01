21 ene 2019

El sexo anal siguen siendo un tabú. Aunque cada vez se hable con más naturalidad de sexo y tengamos a nuestro alcance más información sobre la sexualidad, esta práctica sigue estando rodeada de silencio, mitos y mentiras.

Los sexólogos explican que para muchas mujeres el sexo anal sigue siendo un tema estigmatizado, al menos eso asegura la doctora Kat Van Kirk, del portal de sexualidad Adam & Eve. "Todavía hay mucha incomprensión", asegura en una entrevista a la edición estadounidense del Huffington Post.

Las dudas al rededor de esta práctica son muchas y variadas: ¿Duele mucho?, ¿es realmente limpio?, ¿siempre hay restos de heces fecales? ¿cómo debe ser la primera vez?

Tanto la doctora Van Kirk como la educadora sexual y autora de Anal Sex Basics, Carlyle Jansen coinciden con que el primer punto para poder practicar sexo anal es sentirte cómoda con la idea. No puede ni debe ser forzada. Tienes que querer hacerlo y sentirte a gusto con la idea. "Suelo aconsejar a la gente que primero se inicie con la masturbación usando lubricante y dedos o algún juguete. Y luego, cuando ya tenga confianza pase a la penetración con pene", explica Van Kirk.

Es importante que primero encuentres el juguete apropiado. Los expertos recomiendan que busques uno que vibre y que sea pequeño, poco a poco irás agrandando el tamaño.

El segundo punto a tomar en cuenta es el lubricante. Los más novatos suelen usar un lubricante incorrecto o no usan suficiente. Algunos incluso se lanzan a utilizar lubricantes desensibilizantes para calmar el dolor y es un error. Deben tener cuidado. Este tipo de producto suele desgarrar la zona porque hace que el juguete o el miembro se deslice muy rápido y después, al ir al baño, se dan cuenta de que la zona está desgarrada. Los expertos recomiendan usar lubricantes espesos y naturales (para que no irriten el recto cuando se absorban).

En cuanto al dolor. Los expertos quieren que dejes de lado la idea de que es doloroso. Jesnsen, por ejemplo, asegura que si duele es porque algo no va bien, porque si te has preparado bien, no debería de dolerte. "El sexo anal es para disfrutar y no tiene que doler", asegura. Si sientes dolor debes detenerte, o de lo contrario te irá doliendo más y más porque empezarás a cerrar el ano. Por eso recalca que es importante comenzar de a poco para ir ganando seguridad e ir descubriendo cuánto lubricante necesitas.

Y ¿la higiene? ¿Qué pasa con las heces?

Es quizá la duda que más ronda en la cabeza de aquellos que quieren probarlo. Los expertos recomiendan, primero y muy importante: usa preservativo. No solo evitas sufrir de alguna enfermedad de transmisión sexual. Sino que, al ser penetrado tu ano es importante que lo que introduzcas, ya sean partes del cuerpo o consoladores, estén limpios.

Evita comer cosas irritantes o que estimulen tus intestinos. "Normalmente no hay muchos restos fecales en el recto, pero si has comido algo demasiado estimulante para los intestinos que pueda causarte diarreas, entonces sí, toda esa materia fecal irá a parar a esa zona", dice Van Kirk.

Jesnsen explica que si tus heces suelen ser de esas que no son ni muy sólidas ni muy suaves, es probable que queden rastros. "Es normal que queden algunas manchitas en el juguete o en el pene, sobre todo si hay grietas, pero es muy raro que ocurra una evacuación total".

Otra regla de oro es: no pasar del ano a la vagina si no has limpiado o cambiado el preservativo porque puedes introducir patógenos que pueden provocar infecciones.

Y olvídate de los enemas. Hay dos grandes motivos para evitar usar un enema. En medicina, un enema es la introducción de un líquido por el ano para limpiar y descargar el intestino. "Muchos piensan que al usar enemas están expulsando los restos fecales, pero, en realidad, hay muy pocos restos en esa parte del recto, ya que suelen estar alojados en niveles superiores. Si los empujas aún más atrás, podrías causarte calambres intestinales. Y la segunda es que tu recto puede irritarse si es la primera vez que utilizas un enema", detalla Van Kirk.

Y en cuánto a posturas, no hay una sola postura, pero para empezar puedes intentar con la postura de la cuchara ya que la penetración no será ni demasiado rápida ni demasiado profunda.