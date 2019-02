8 feb 2019

Empecemos por el principio. Las relaciones sexuales son un misterio que depende de cada cuerpo y pareja. Desde luego, es muy difícil establecer teorías sobre lo que se debe y no se debe hacer en este terreno, donde lo primordial es que la pareja disfrute. Sin embargo, hay algunas pautas que digamos que se podrían aplicar a cualquier pareja, sobre todo, cuando se trata de lo que sucede después del sexo.

“Nunca somos más vulnerables que durante el sexo, esto incluye los momentos anteriores y posteriores”, dice la terapeuta sexual Eliza Boquin, fundadora de The Flow and Ease Healing Center. “Es por esto que queremos evitar ciertos temas que pueden resultar en que nuestra pareja se cierre emocionalmente o nos dé respuestas no sinceras”.

- No critiques su desempeño

"Abstente de calificar el sexo en general. Tus movimientos no van en una escala del 1-10 y tampoco los de tu pareja. Las críticas podrán afectar la intimidad", dice Boquin.

- No hagas comentarios sobre su cuerpo

Si no le vas a decir que tiene un cuerpo de muerte, espectacular, olvídate de sugerirle que regrese al gimnasio, no es el momento. “Acaban de compartir un momento muy íntimo, y no está bien hacer nada más que expresar admiración y aprecio por su cuerpo”, dice Boquin.

- No hables de experiencias sexuales previas

A ver, a estas alturas esto ya debería ser de conocimiento popular, pero por si acaso te lo recordamos: este no es el momento para comparar a tu pareja con todos tus exes. “Podeís hablar de tu pasado, pero no inmediatamente después del sexo”, aconseja Boquin. Ni se te ocurra decirle: “Mi ex solía…” inmediatamente después del sexo…

- No discutas el futuro de tu relación

El sexo no es, necesariamente, equivalente a un compromiso. “Las conversaciones sobre el estatus de tu relación y el futuro son importantes antes de que se vuelvan sexuales”, dice Boquin. Guarda este tipo de charlas para otro momento si quieres evitar respuestas no sinceras.

- No manipules

Si ya habían hablado de un tema en particular y tu pareja te había dicho que no. No uses este momento para sacarlo de nuevo sobre la mesa e intentar manipular su respuesta. Es feo y además se sentirá utilizada.