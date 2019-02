10 feb 2019 I. Girard

¿Por qué mentimos a las personas que amamos? ¿Pueden esas mentiras, por pequeñas que sean, destruir un amor verdadero? Durante la investigación para su anterior libro, La ruptura amorosa, la psicóloga parisina Lisa Letessier descubrió que una de las causas más habituales para decidirse a dar el paso y separarse era la profunda sensación de traición que experimentamos cuando “pillamos” una mentira por parte de esa persona en la que más hemos confiado. Y en nuestro país, el estudio de Laura Sagnier, Las Mujeres Hoy, corroboraba esta premisa, ya que “tener la sensación de que él le miente” es la primera razón de las españolas para sentirse infeliz en pareja.

Entonces, si es tan dañino, ¿por qué ocultamos la verdad? El resultado a esta pregunta es La mentira en la pareja (aún no publicado en España) de Lisa Letessier, un volumen que tiene tanto de ensayo como de manual para quienes se enfrentan a un viejo dilema: separarse o perdonar.

Mujerhoy ¿Por qué mentimos?

Lisa Letessier Para algunas personas, viene de la educación que han recibido –un niño que es sistemáticamente castigado, incluso cuando ha confesado su travesura, aprenderá que mentir es más ventajoso para él–, o también de la voluntad de ponerse en peligro obligándose a afrontar las consecuencias de sus actos. A otras personas, mentir les da una ilusión de poder o les proporciona una bocanada de aire fresco cuando la pareja se vuelve asfixiante.

Mujerhoy Leyendo su libro, se tiene la impresión de que la mentira es algo inevitable…

Lisa Letessier No lo digo yo, sino los números. En 2017, un sondeo reveló que el 10% de lo que dice una pareja a lo largo del día son pequeñas mentiras o mentiras por omisión. ¿Hace falta decirle a tu cónyuge que tu vecino de mesa era tan guapo que, por un momento, fantaseaste con tener una aventura con él? No. Sabemos bien que se trata de deseos furtivos, de fantasmas que pertenecen a nuestro jardín secreto. Y todo el mundo tiene derecho a ese jardín secreto.

Mujerhoy Entonces la mentira, sea cual sea la definición que le demos, forma parte de la vida de pareja…

Lisa Letessier Antes de escribir este libro, yo era más bien una especie de “ayatolá de la transparencia”. He cambiado un poco de punto de vista mientras lo escribía. La vida de pareja es compleja. Un día, estamos muy enamorados; al día siguiente, nuestro compañero nos ataca los nervios. ¿Pero, hay necesidad, por un deseo de verdad, de contarle la más mínima variación en nuestros sentimientos? La vida de una pareja es una oscilación constante.

Mujerhoy ¿No hay una contradicción entre querer conservar ese jardín secreto y ser transparente?

Lisa Letessier El jardín secreto solo nos pertenece a nosotros y no implica al otro de ninguna manera. Ofrece una zona de ventilación en la pareja y la posibilidad de recargar pilas. Tener tu jardín secreto y, especialmente, aceptar el del otro es una forma de respetar nuestra libertad y la de nuestra pareja.

Mujerhoy O sea, que lo que quiere decir es que usted no se opone a que haya algunos pequeños arreglos con la verdad.

Lisa Letessier Repito, no hay que confundir mentira y jardín secreto. No moverse en una transparencia total no significa contradecir la verdad. Es por esta razón por la que algunas mentiras son “adaptativas”, porque en ese momento te permiten adaptarte socialmente o en la relación. No es necesario revelar a tu cónyuge en el desayuno: “No sé por qué, pero esta mañana, te quiero menos que antes. ¡Que tengas un buen día!”. Dejemos las cosas claras: cuando la mentira entra en la pareja, se abre una grieta que terminará poco a poco por romperla. Pero si la confianza es la base de la relación, saber renunciar a la necesidad de saberlo todo o decirlo todo es una prueba de sabiduría.

Mujerhoy Otra cosa es el engaño...

Lisa Letessier El adulterio responde con frecuencia a una voluntad de alabar de nuevo el ego. Tanto en los hombres, como en las mujeres. Una mujer que no se siente deseada puede, un día, tener ganas de levantar el vuelo para encontrar unos brazos más comprensivos.

Mujerhoy ¿Por qué mentir resulta a veces tan agotador?

Lisa Letessier Cuando mentimos, ocurren un montón de cosas en nuestra cabeza. El lóbulo frontal (responsable de la reflexión y de la planificación), el cerebelo (implicado en las tareas ejecutivas) y el córtex parietal (implicado en la gestión de la memoria) están en plena actividad, porque, en realidad, nuestro cerebro está formateado para decir la verdad. Mentir supone un esfuerzo. Hay que preparar la mentira para, a continuación, no contradecirse.

Mujerhoy ¿Por eso algunas parejas optan por la transparencia absoluta, incluso cuando se trata de otras relaciones?

Lisa Letessier Son los que llamamos poliamorosos. Consideran que es impensable que una sola persona pueda colmar durante una vida entera las necesidades afectivas, emocionales y sexuales de la otra persona. Y que, por tanto, es extremadamente egoísta negarle que busque en otra parte lo que le falta. Estas parejas están a menudo casadas y siguen reglas de funcionamiento propias.

Mujerhoy ¿Cree que los adolescentes que comienzan una historia de amor y no son fieles deben decírselo a su pareja?

Lisa Letessier Hay que estudiar caso por caso. No hay que banalizar el tema, porque se trata de adolescentes. No hay que olvidar que las rupturas amorosas constituyen una gran parte de las causas de los intentos de suicidio.

Mujerhoy ¿Qué es lo más destructivo para una pareja, el adulterio o la confesión?

Lisa Letessier Yo creo que lo peor para alguien es escuchar decir a su cónyuge “Te he engañado, pero no tiene importancia, no hablemos más de ello”. El adulterio no es algo anodino. No hay que tomarlo a la ligera.

Mujerhoy ¿La infidelidad no podría ser una manera de asegurar la longevidad de la pareja?

Lisa Letessier La infidelidad afecta al contrato de confianza entre dos personas y, a la larga, la construcción se agrietará. Nuestra sociedad es hedonista, la satisfacción y el placer inmediatos son percibidos casi como un deber; la búsqueda del placer y de la felicidad, es una necesidad y sufrir no es una opción. La infidelidad se enmarca perfectamente en esta filosofía porque implica no renunciar a un placer que existe. Entonces, se le quita importancia al adulterio. En el metro de París hay anuncios gigantes de la web Gleeden, especializada en encuentros extraconyugales, vendiendo y cantando las virtudes de la infidelidad con eslóganes como: “¿Ganas de encuentros adúlteros? La pelota está en tu tejado”. Y, ya está, en tres clics, ya tienes al amante de esa noche. En enero de 2018, la página contaba con cerca de cuatro millones de internautas registrados.

Mujerhoy Por otro lado, hay parejas que se entregan totalmente a la introspección y deciden “aislarse” del mundo.

Lisa Letessier No hay tantas parejas que lo hagan. Es precisamente por eso por lo que hay tantos divorcios. Esto no funciona, nos vamos. Los que se toman tiempo saben que mantener una pareja en forma requiere trabajo. El 50% se separan al cabo de tres años. No olvidemos que ahora están las redes, que muestran la vida casi idílica de sus usuarios, al lado de la cual todos encontramos la nuestra mucho menos glamurosa.

Mujerhoy ¿Gracias a esas redes, mentir es cada vez más difícil?

Lisa Letessier Sí, cada vez es más fácil seguirle la pista al otro en Facebook o en Instagram. ¡Si existen aplicaciones que te permiten seguir los movimientos del otro!

Mujerhoy ¿Cuál es el coste del adulterio?

Lisa Letessier Es muy elevado. Una mujer no va a decirle su marido: “Esta noche vuelvo tarde, me voy con mi amante”. Más bien le dirá: “Tengo una cena con mis amigas…”. Durante un tiempo, su pareja le creerá. Y luego empezará a dudar y la mentira se introducirá en la pareja y la desestabilizará. El que miente adoptará necesariamente un comportamiento de incomodidad y culpabilidad, que su pareja terminará por percibir, volviéndose desconfiada. Rebuscará entre sus cosas, consultará los movimientos de la tarjeta… La atmósfera se convertirá en irrespirable y la sospecha pesará sobre la relación. Será entonces el comienzo del infierno.

Mujerhoy ¿Es posible reparar una situación así?

Lisa Letessier Tendrá que ver con las dos partes. Si el hombre o la mujer han roto la intimidad de la pareja en beneficio de otra relación, entonces su trabajo consistirá en recuperar su energía y, en detrimento del amante, devolverla a la pareja. El proceso es largo y requiere paciencia y humildad.

