12 mar 2019

La excitación sigue siendo uno de los grandes pasatiempos entre las parejas y no es algo que digamos nosotras, si no que un reciente estudio lo demuestra. Según el informe del Journal of Sexual Reasearch, una revista académica sobre sexualidad humana, invertimos entre 11 y 13 minutos de las relaciones sexuales en el juego íntimo que nos lleva a la excitación.

Pero lo curioso es que los resultados demostraron que tanto hombres como mujeres en realidad les gustaría pasar más tiempo jugando y aumentar así el deseo sexual. Es decir, los jueguecitos y las excitación sexual previa al acto en sí es cuando más nos divertimos. Tras 152 entrevistas realizadas para este estudio se concluyó que a partir del minuto 18 (y hasta el minuto 20) es el tiempo ideal.

Los españoles no somos muy pacientes en estos términos ya que otro estudio realizado por Durex revelaba que tan solo invertimos 15,2 minutos de media en nuestras relaciones sexuales por lo que los momentos previos se reducen y mucho.

Debemos aprender a incrementar los minutos de placer previos al clímax y saber disfrutar del camino de una forma más intensa. El intercambio de caricias, besos, abrazos y sentimientos para aumentar el previo hasta el número sexual ideal: el minuto 18. Para ello muchas veces pueden ayudarnos los juguetes sexuales o juegos algo subiditos de tono para aumentar la temperatura entre vosotros y así disfrutar más de las relaciones.

Una buena película erótica o un juguete sexual para utilizar en tus previos como por ejemplo unas esposas para aquellas más posesivas o tirar de la cosmética erótica como aceites de masaje o vaselinas con diferentes aromas para los juegos de seducción son ideales. "Usar un perfume es algo sencillo y eficaz para comenzar el juego", comenta Elsa Viegas, cofundadora de la marca de accesorios eróticos Bijoux Indiscrets. "El olfato juega un papel muy importante en la atracción y la excitación’’.

Al final, otra de las armas onfalibles para la excitación es la evocación ya sea con perfumes, con el tacto o con la mirada... ¿Estás dispuesta entonces a comenzar un "juego diferente" que te ayude a llegar al número 18?

