18 mar 2019

Una relación sana no es sinónimo de ir todo el día de la mano soltando corazones por la boca ni con música de Celine Dion de fondo. Ésta no aparece de la nada y poco tiene que ver con el plano romántico. Necesita dedicación y tiempo para que ambos puedan crecer tanto a nivel personal como emocional.

Si tienes dudas sobre cómo es una relación saludable, olvida todo lo que nos enseñó Disney y quédate con estos cinco rasgos:

1. Comunicación

Es uno de los pilares para una convivencia feliz y su secreto está en la asertividad. Decir lo que piensas sin miedo a herir al otro o a ser demasiado agresivo en el proceso. Un consejo, para empezar, es tomar conciencia. “Una vez que uno de los dos es consciente de que la comunicación en la pareja está cargada de agresividad, llega el momento de que se lo comunique al otro. En estos casos es muy importante que no se culpe al otro”, afirma el equipo de psicoadapta.es. Otro consejo que ayuda a ser más asertivos es bajar la guardia y dejar esa actitud defensiva y agresiva a la hora de hablar.

2. Independencia

Cada uno tiene su espacio, el cual es respetado por el otro, y además comparten un espacio común. Es muy importante disponer de ese tiempo a solas y hacer “tus cosas” sin necesitar a tu pareja para todo. Esto fortalece la autoestima y, con ello, las relaciones con los demás se vuelven más saludables.

3. Respeto

Establecer unos límites sanos que ambos respeten y sepan que no se pueden cruzar es una de las claves del respeto. Por otro lado, es importante que no haya sentimientos de inferioridad ni superioridad. Ninguno de los dos debe estar por encima o por debajo del otro ya que la igualdad es la base de una relación positiva.

4. Sin celos

Una pareja equilibrada sabe manejar sus emociones y crear una base llena de confianza. Ambos conocen lo que siente el otro y simplemente no lo cuestionan ni viven paranoias sobre traiciones.

5. Libertad

Si te sientes libre, amarás desde ahí. Sin presiones ni condiciones, y teniendo claro que tu pareja no te pertenece. En una relación saludable no hay control ni posesión. Se entiende que puedes tomar tus propias decisiones sin miedo y que compartes tu vida con el otro, pero no lo necesitas. Simplemente lo escoges libremente.

