19 mar 2019

Compartir en google plus

Pongámonos en situación: una relación de pareja no es precisamente la panacea, algo sencillo que se lleva sólo sin esfuerzos. Pues ahora coge eso e imagina añadirle un plus sumando cientos de kilómetros de distancia a la ecuación… efectivamente, la complejidad de la cuestión crece en la medida que uno de los dos se aleja. A veces el trabajo, los estudios o circunstancias de la vida provocan que tengáis que separaros geográficamente; en otras ocasiones, sencillamente justo has conocido a la persona de tu vida y resulta que ya residía lejos cuando os cruzasteis por primera vez.

Sea cual sea el caso, estás avocada a una relación a distancia que te exigirá esfuerzos complementarios que un idilio “normal” no te supondría, y eso te asusta. Pero tranquila, es factible y sucede absolutamente todos los días. ¿Sencillo? Para nada, no va a ser fácil, pero sí posible. Evidentemente, no existen reglas universales que nos valgan para todos y para todo, pero sí que hay claves que te podrán ayudar a sobrellevar la distancia de una forma más sana y serena. Ve anotando, porque estos van a ser grandes compañeros de viaje: esfuerzo, confianza, paciencia, comunicación, paciencia y, por supuesto, un avión.

Cómo mantener una relación a distancia pinit @rocky_barnes

1. Acepta los cambios

Toda relación crece, evoluciona y, en ocasiones, se transforma al igual que el propio crecimiento personal. Además, a eso hay que sumarle que ambos estáis viviendo experiencias diferentes en puntos geográficos distintos, por lo que esa evolución no se vive de la misma forma, pero sí podéis hacerlo de la mano a pesar de la distancia. Aceptad que las circunstancias han cambiado y que la dinámica de la relación ha mudado porque ahora hay que agregar el factor distancia a la fórmula inicial.

Es el momento de sentar las bases y los valores de esta nueva forma de vivir vuestro idilio y adaptaros a la situación. Para eso es necesario ser totalmente sinceros el uno con el otro: qué buscas, qué es lo que no quieres, cómo te gustaría que fuesen las cosas, cuestiones de comprensión, de conexión y confianza. Pero reiteramos, sé totalmente franca con tu pareja y llegad a un consenso real, porque sino luego os veréis envueltos en reproches y frustraciones.

2. Cuestión de confianza

¿Tienes una pareja que te respeta, te quiere, te ha demostrado que es fiel y quiere vivir esa relación contigo a pesar de la distancia? ¡Pues confía! En esta vida, ni residiendo cerca ni haciéndolo lejos, puedes ni debes controlarlo absolutamente todo. Si quieres a alguien has de saber darle su espacio y libertad, sin atar ni asfixiar vuestra relación con celos innecesarios. Una cosa es permanecer conectados y otra atosigar al otro a lo largo de toda la jornada. Abraza tu independencia, sé feliz y vivid vuestro amor confiando plenamente el uno en el otro.

Cómo mantener una relación a distancia pinit @collagevintage

3. Aprende a comunicarte

Evidentemente, si te acabas de embarcar en una relación a distancia ya te habrás dado cuenta de que al menos un 70% de tu idilio lo estás viviendo con el teléfono móvil. Sincronizar relojes y encontrar momentos en los que podáis hablar es vital para manteneros a salvo. Incluso si las franjas horarias son totalmente diferentes, habrá que hacer un esfuerzo y dar con el momento idóneo en el que ambos podáis compartir un rato solos, conversando tanto de trivialidades como de todas esas cosas que os vinculan, compartiendo las partes duras de la vida diaria y sobre todo alegrándoos por los logros que habéis conseguido con vuestro esfuerzo a pesar de los obstáculos y la lejanía. ¡Valdrá la pena!

Cómo mantener una relación a distancia pinit @collagevintage2

4. Comparte tu mundo

En estos casos cada maestrillo tiene su librillo. A pesar de los kilómetros, compartir a través de fotografías, audios y vídeos esas pequeñas cosas del día a día, cualquier detalle que os ha recordado a la persona que queréis, incluso un simple selfie puede ayudaros a sentiros más conectados y más cerca. Hay a quien le gusta ver una serie juntos mientras hablan por Skype, compartir un viaje a través de FaceTime, sorprender con un bonito correo electrónico o cargar el equipaje con regalos simbólicos que, durante su estancia fuera, le recordaron a su pareja.

5. Gestión emocional

Que nadie te lo pinte de otro modo, la distancia es dura. Habrá días en los que te sientas más melancólica, en los que te preocupes, te notes triste o sencillamente tengas cierta nostalgia de todo. No te sientas mal ni te presiones, no hay que vivir en un estado de alegría permanente que no es real. Concédete tus momentos y compártelos con tu pareja, será la forma de que él también los comparta contigo. Sincerarse y mantener la complicidad mediante conversaciones que os ayuden mutuamente, es imprescindible. De este modo, a pesar de vivir lejos, emocionalmente siempre le sentirás cerca.

Cómo mantener una relación a distancia pinit @leoniehanne

6. Panta Rei, deja fluir

Disfrutar de la sexualidad sin miedos ni vergüenzas es algo fundamental para una relación, ya sea viviendo juntos o cada uno en una punta del mundo. La sexualidad a distancia existe, es más compleja, pero hay prácticas que os facilitarán la intimidad y la complicidad a pesar de los obstáculos físicos. Por eso, deja fluir tus emociones, al igual que recomienda literalmente la expresión griega 'Panta rei', dile adiós a los tabúes y disfrutad de la forma que a ambos os haga felices: Skype, enviar fotografías y vídeos de una forma segura, audios y llamadas incitantes, juguetes sexuales, compartid fantasías, estimulación erótica… ¡en el cielo está el límite!

También te interesa...

¿Cómo es una relación saludable? Tenemos las claves

Seis motivos por los que la primavera aumenta el deseo sexual

Qué nos gusta a las mujeres según nuestro signo del zodiaco