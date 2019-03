19 mar 2019

Los orgasmos. Esa sensación tan placentera que te hace viajar y liberar toda tensión y estrés en tan solo unos segundos y que a veces es tan difícil de conseguir. Es secreto está en la práctica y en intentar diferentes posturas o trucos para llegar antes él pero no todas las mujeres los vivimos igual. En este sentido, una encuesta realizada a diferentes féminas asegura que existe una edad crucial y perfecta para disfrutar más de los orgasmos (y tenerlos con mayor frecuencia): los 36 años.

La escuesta realizada por la app de concepción Natural Cycles realizó el estudio a más de 2.600 mujeres. En este se les hicieron varias preguntas sobre su nivel de satisfacción sexual, cómo se veian de atractivas y la frecuencia y calidad de sus orgasmos. Las respuestas de se dividieron en tres grupos: mujeres de 23 años, de 23 a 36, y de 36 en adelante.

Lo que esperaríamos es que las mujeres más jóvenes y en principio con más actividad sexual fueran las que tuvieran un nivel de satisfacción con sus orgasmos mayor y mejor al resto, pero los resultados fueron muy diferentes. Las mujeres más jovenes son las que menos frecuentemente tienen orgasmos, y en contraste, las más mayores (el grupo de 36 años en adelante) fueron las que más y mejores orgasmos tenían de forma regular.

Ian Kerner, un terapeuta experto en sexo de PhD, en declaraciones a health.com en relación a este estudio, afirmaba: “Muchas mujeres con las que hablo entre los 30 y los 40 años se sienten mucho más seguras con sus parejas y saben cómo mantener una mayor comunicación".

El experto además asegura que las mujeres tienen una mayor madurez tanto a nivel física como mental en la treintena mientras que en la veintena el nivel de hormonas es mucho mayor lo que puede traducirse en un mejor conocimiento del cuerpo y en consecuencia, mayor facilidad para llegar al orgasmo. Igualmente los mejores orgasmos ocurren en una mujer cuando esta se siente segura, sexy y en armonía.

"Las mujeres más mayores han tenido ya experiencias en el pasado generalmente con varias relaciones y matrimonios a sus espaldas y saben mejor qué es lo que les gusta y qué les hace sentirse más deseadas y seguras", según comenta el experto. A medida que las mujeres se hacen mayores desarrollan más su capacidad social y psicológica para comprender su sexualidad y al mismo tiempo, son más conscientes de lo que les gusta".

Las mujeres jóvenes, por cuestión de edad, todavía no han tenido tantas parejas ni experiencias lo que puede hacerles estar en menor sintonía con sus gustos y con lo que les funciona o no en la cama. Por supuesto, "la edad no es una varita mágica con la que de repente comenzar a disfrutar del sexo de una forma continua. Existen muchas mujeres mayores que tienen problemas de estima sexual y no consiguen tener el sexo que desean", explica Kerner.

El paso de los años y la madurez pueden ser dos de las claves para conseguir una mejora en tu vida sexual, pero también es bonito pensar que tus mejores orgasmos siempre están por llegar.

