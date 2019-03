21 mar 2019

'Joven, atractiva, educada, femenina y soltera', así titulaba en 2016 un reportaje sobre mujeres exitosas y solteras. La publicación que realizó una muestra de 900 mujeres llegó a la conclusión que "cuanto más inteligente es una mujer más le cuesta casarse". Llegar a los 30 para una mujer no es tarea fácil. Muchas sufren su primera gran crisis. Y sí, es que darte cuenta que aún no tienes todo (casa, coches, cuentas bancarias, viajes, etc) eso que creías que ibas a tener genera ansiedad. Si a eso le sumas la presión social -cada vez es menos, demos las gracias- de tener que estar en una relación estable (casada -"siempre es mejor"-) con hijos, la crisis llega a su punto álgido.

Y es que parecería que quienes sí han cumplido con la conducta social establecida -ve tú a saber por quién- se empeñan en presionarte para que como ellos entres en la dinámica. Parece que tanto tiempo viviendo según las convenciones sociales ha hecho que se les olvide que estar soltero también puede ser maravilloso. No hay presiones, no hay preocupaciones, eres libre y por tanto puedes hacer lo que te dé la gana. No hay compromisos, hoy estás aquí, pero mañana puedes dejar el trabajo y marcharte a la India, o a Australia sin temer romperle el corazón a nadie.

Si tienes 30, o más, y estas soltera esto es para ti, amiga. No, no te dejes presionar, no te conformes con un peor es nada, vive y disfruta que estas son solo algunas de las ventajas de estar soltera.

1. Independencia financiera

No tener que gastar en detalles para tu pareja significa que podrás dedicarte 100% a ti misma. Gracias a tu trabajo y a no tener que gastar en nadie más, puedes presupuestar tu dinero sabiamente, en cosas que te gustan y llenan a ti.

2. Eres libre de hacer lo que quieras

Si un día te apetece dormir hasta las mil, o darte una escapada de última hora, o ir de compras por horas... sea lo que sea eres libre. Nadie te va a reprochar nada ni pedirte explicaciones.

4. Ya no tienes citas solo por tener

Cuando llegas a los 30, ya sabes (o deberías saber) tu valor y lo que realmente quieres en una relación. No vas a perder tu tiempo con una pareja que no te ofrece lo que buscas ni tolerar comportamientos que no te gustan.

5. Salud sexual.

Ya eres lo suficientemente adulta para tener una salud sexual plena: eres capaz de vivir tu sexualidad y tu intimidad plenamente.

Los 30 son maravillosos. No importa si estas casada, comprometida o soltera. Es una etapa de plenitud, crecimiento y estabilidad. No te compliques ni te obsesiones. ¡Disfrútala, que solo dura 10 años!