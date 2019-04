15 abr 2019

No hay lugar a dudas, el Kamasutra es uno de los libros más populares, famosos e internacionales que han existido jamás. No hay quien no haya oído hablar de la obra de Vatsiaiana (filósofo indio al que se le atribuye su autoría), quien no haya echado un vistazo a su contenido o no le haya “caído” de regalo de la mano de sus amigas en un guiño guasón. En cuestión de sexo, y lejos de lo que se pueda pensar, este libro no supone un recopilatorio de posturas acrobáticas propias de equilibristas circenses, sino que también recoge posiciones sencillas de lo más estimulantes que deberías probar al menos una vez en la vida. Hoy, seleccionamos para ti estas 5 alternativas con las que comenzar a disfrutar de tus relaciones al máximo. ¡Fíchalas porque no tienen desperdicio!

La flor de loto

¿A qué debe su nombre? Si eres yogui, fácilmente sabrás detectar su procedencia. Se vincula con la posición de loto, una asana o postura sentada con las piernas cruzadas donde cada pie se apoya sobre el muslo opuesto. Por otra parte, también se vincula con Yab-yum, un símbolo común de Bután, Nepal y Tíbet que representa a dos deidades en la posición flor de loto, simbolizando los principios de lo femenino y lo masculino.

¿Cómo se hace? El hombre debe sentarse con las piernas cruzadas, en la posición de loto, y su pareja encima con los brazos y las piernas envolviendo a la otra persona, éstas últimas alrededor de su cintura con los pies contra sus nalgas. Ambos pueden inclinarse suavemente hacia delante y hacia atrás, acelerando el ritmo cuando se acerca el orgasmo.

¿Qué ventajas tiene? Se trata de una posición tan envolvente que ambas personas se funden en una sola. Pueden mirarse a los ojos, acariciarse, besarse y sentirse. Del mismo modo, ambos disfrutan visualmente del otro, lo que resulta todavía más excitante. En conclusión, la postura perfecta para quien busque un momento íntimo, romántico y tierno.

El caracol

¿A qué debe su nombre? Lo sabemos, los caracoles no son precisamente sensuales y atractivos, pero el perfil que dibuja esta posición nos recuerda perfectamente a uno de ellos.

¿Cómo se hace? El receptor se tumba boca arriba y pliega las rodillas ligeramente sobre el pecho. Su pareja se sitúa arrodillada delante, inclinada hacia el frente y sosteniendo su peso sobre las manos, que se colocan a ambos lados de la persona que permanece tumbada. Mientras, el receptor coloca los pies sobre los hombros o el torso de su pareja, e incluso puede rodear su cintura y cruzar los pies sobre ella.

¿Qué ventajas tiene? En esta posición, la penetración es muy profunda, por eso también es primordial la lubricación a la hora de practicarla. Además, permite establecer contacto visual y garantiza el máximo placer para ambos.

Montaña mágica

¿A qué debe su nombre? Parecerá que estás en una auténtica colina mientras te sitúas sobre todo un montón de cojines que coloques en el suelo.

¿Cómo se hace? De rodillas, frente a la montaña de cojines o almohadones, el receptor se deja caer sobre ellos y los abraza, abre las piernas ligeramente y permite a la otra persona situarse tras de ella, abrazarle y penetrarle suavemente.

¿Qué ventajas tiene? Es una postura muy cómoda en la que el “control” lo tiene la persona que se sitúa detrás, por lo que en el caso de las mujeres se quedan con los brazos libres, pudiendo acariciar su clítoris y aumentar el placer.

El molinillo de viento

¿A qué debe su nombre? Como sucedía con el caracol, las aspas del molino se dibujan en la silueta que perfila la pareja unida.

¿Cómo se hace? Hay que partir de que ambas personas deben estar colocadas una al lado de la otra mirando en la misma dirección. La mujer estira los brazos hacia atrás soportando sobre ellos su peso, coloca las piernas a ambos lados de su pareja y acerca la entrepierna a la suya. Su pareja rodeará su cintura con las piernas y agarrará los muslos de ella para impulsarse y empujar suavemente.

¿Qué ventajas tiene? La mujer tiene el control absoluto, al situarse encima. Además, es una postura perfecta para estimular el clítoris, así como para poder miraros y admiraros constantemente.

La cascada

¿A qué debe su nombre? La persona que recibe se inclina hacia atrás simulando el agua que se precipita de una cascada.

¿Cómo se hace? Si alguna vez habéis practicado sexo sobre una silla y queréis cambiar la tradicional amazona hacia delante o hacia atrás, dadle un giro y apostad por la cascada. Mientras una persona se sienta, la otra persona se coloca a horcajadas encima de su pareja echando el cuerpo hacia atrás casi alcanzando el suelo, con la cabeza apoyada sobre un almohadón.

¿Qué ventajas tiene? A pesar de que exige un poco de flexibilidad, es una postura súper estimulante en la que la persona que está sentada podrá acariciar el pecho y el cuerpo de la que está inclinada, excitándose mutuamente al máximo.

