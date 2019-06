7 jun 2019

Compartir en google plus

La falta de sexo es perjudicial para tu salud. Si llevabas esperando esta información toda tu vida, tenemos algo que contarte; es totalmente cierta. Mantener relaciones sexuales placenteras solo supone ventajas, tanto anímicas como físicas. Te sientes más feliz, liberas oxitocina y brillas sin necesidad de highlighter (por si acaso, los mejores, aquí).

Los beneficios de tener sexo son incontables, reiteramos (¿qué mejor plan hay para el fin de semana?), pero... ¿Qué pasa cuando no mantienes sexo? Pues que engordas. No, no es broma. Es hora de poner el práctica el ejercicio de cardio más placentero de todos.

Segúnel el grupo de Salud Sexual de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), el hecho de prescindir de nuestra vida sexual sí tiene consecuencias: los niveles de autoestima disminuyen, comemos peor y hacemos menos ejercicio físco, lo que se traduce en un aumento considereable de peso.

Esto no quiere decir que debamos mantener relaciones sexuales porque sí. No obstante, prescindir de ellas no es del todo sano. Y si además, quieres perder algo de peso, puedes aprovechar mientras revuelves las sábanas porque tenemos las posturas sexuales con las que más calorías se quemarás.

No hay mejor plan de fin de semana.